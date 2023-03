“The 2Night Show”: Ο Θοδωρής Φέρρης αποκαλύπτεται (βίντεο)

Life

Ο Θοδωρής Φέρρης αποκαλύπτεται

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μοιράζεται τις ανησυχίες, τις σκέψεις του και τις ανατροπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη ζωή του. Γιατί νιώθει «άβολα» με τα συναισθήματα χαράς που βιώνει;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Τετάρτης, στο «The 2Night Show» τον Θοδωρή Φέρρη.

«Υπάρχει μια θλίψη γενικώς αυτή την εποχή στον αέρα. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω μάθει να ζω στη θλίψη και τα τελευταία χρόνια, όλως περιέργως, νιώθω και λίγο άβολα που είμαι τόσο χαρούμενος. Δηλαδή νιώθω λίγο περίεργα γιατί έχω μάθει να είμαι στεναχωρημένος και δεν θέλω τώρα να ανοίξω μεγάλη συζήτηση. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δύσκολα πέρασα από το ίδιο μου το μυαλό και μόνο. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορώ να κατηγορήσω, προς Θεού. Μόνο ο εαυτός μου.

Ήμουν παντελώς ανέτοιμος να υποδεχθώ οτιδήποτε θετικό και όμορφο στη ζωή μου. Ακόμα και μια ωραία σχέση με μια κοπέλα δεν μπορούσα να υποδεχθώ κάτι τέτοιο. Ήμουν σε μια κατάσταση ανώριμη, αυτοκαταστροφική. Τους φόβους μου, Γρηγόρη μου, τους νιώθω κάθε μέρα να μου χτυπάνε την πόρτα. Κάθε μέρα. Ζω με αυτούς ακόμα. Είναι φίλοι μου, τους κοιτάζω από μακριά, κοιταζόμαστε, μιλάμε, όλα καλά αλλά τους κρατώ σε απόσταση» είπε ο Θοδωρής Φέρρης.

Σχετικά με την προσωπική του ζωή ο τραγουδιστής αποκάλυψε: «Έχω αρχίσει να σκέφτομαι τον γάμο, αλλά το θέμα είναι ότι μένω στη σκέψη».

