Ρυθμίσεις για χρέη προς το Δημόσιο: Επιστρέφουν οι 72 και 120 δόσεις

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, υπό τον τίτλο "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας".

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η διευκόλυνση αποπληρωμής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και η αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας μέσω της παροχής δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, Α΄ 73 (ρύθμιση σε έως 120 δόσεις) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, Α΄207 (ρύθμιση σε έως 72 δόσεις) για την υπολειπόμενη (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης) οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.

Επίσης, επιδιώκεται η παροχή διευκόλυνσης σε οφειλέτες που ήταν συνεπείς φορολογούμενοι μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης ως προς την αποπληρωμή των οφειλών τους στη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης παρέχεται στα πρόσωπα αυτά η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους σε Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.), ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία επί του τιμήματος τόσο σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης όσο και στην περίπτωση που ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν υπό αναστολή. Παράλληλα, με την τροποποίηση της παρ. 5 του ίδιου άρθρου εξουσιοδοτούνται ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να ρυθμίζουν θέματα εφαρμογής, να τροποποιούν τα ανωτέρω ποσοστά και να ορίζουν ποσοστά παρακράτησης όταν υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.

Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η διαμόρφωση ενός σαφούς και ασφαλούς κανονιστικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης ή/και σημαντικού ύψους οφειλών του αιτούντος, που τελούν υπό αναστολή, το οποίο θα δύναται να υποστηριχθεί ψηφιακά, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων «χειρόγραφης» έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας από υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.. Η αυτοματοποίηση (ψηφιοποίηση) της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση και επιτάχυνση των συναλλαγών και της οικονομικής ζωής των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ορίζεται ότι, εάν το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, στο εν λόγω πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για έξι έτη (και όχι πέντε έτη ως ίσχυε).

Επιπλέον, ορίζεται ότι σε κάθε εκποιητική δικαιοπραξία για τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ., το οποίο μνημονεύεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το σχετικό συμβόλαιο, πιστοποιεί μόνο ότι τα συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών ή έξι, εάν έχει ήδη εκδοθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους, και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει ρυθμισθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. των υπόλοιπων ακινήτων για τα έτη αυτά, όπως ίσχυε ως τώρα.

Επίσης, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ. και απαλείφονται από αυτό περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με παρακράτηση του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο, αφού πλέον με την τροποποίηση της παρ. 1, αυτές καθίστανται περιττές.

