Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: κατατέθηκε η πρώτη μηνυτήρια αναφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στελέχους ΟΣΕ και πολιτικών προσώπων κατατέθηκε στην Εισαγγελία της Αθήνας από τραυματία του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Μηνυτήρια αναφορά που στρέφεται κατά παντός υπευθύνου του ΟΣΕ και εμπλεκόμενων εταιριών αλλά και κατά πολιτικών προσώπων που έχουν την εποπτεία του Οργανισμού κατέθεσαν στην Εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας οι συνήγοροι τραυματία στο δυστύχημα στα Τέμπη διεκδικώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αναφορά κατατέθηκε από τους δικηγόρους Θεόδωρο Μαντά και Λουκά Αποστολίδη οι οποίοι προσέφυγαν στην Εισαγγελία της Αθήνας, με την επιφύλαξη να δηλώσουν και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Λάρισα.

Στην αναφορά επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ζητείται η πλήρης διερεύνηση "με την τέλεση πληθώρας ποινικών αδικημάτων, τελεσθέντων εξ οιουδήποτε υπαιτίου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού και συμμετόχου, με πράξεις ή δια παραλείψεως, ανεξαρτήτως της θέσεως τους, είτε στην ιεραρχία των διοικήσεων του τριχοτομημένου ΟΣΕ, είτε στα πολιτικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη και την εποπτεία του, αφενός σε βάρος της εντολέως μας και αφετέρου εις βάρος των επιβατών του μοιραίου τραίνου "Intercity 62".

Όπως εκτιμάται η αναφορά είναι πιθανό να διαβιβαστεί στην Βουλή ως αρμόδιας να κρίνει αν και πως θα αναζητηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: επιστολή Πολάκη σε Τσίπρα (εικόνες)