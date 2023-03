Κόσμος

Κολομβία: Νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου (βίντεο)

Οι στρατιωτικοί πήγαιναν να «εφοδιάσουν με τρόφιμα» μονάδα στην περιοχή. Η πτώση του ελικοπτέρου έχει καταγραφεί σε βίντεο.



Τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ όταν συνετρίβη ελικόπτερο στην Κολομβία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Έχω τη θλίψη να ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή αεροσκάφους στην Κιμπντό», στη νομαρχία Τσοκό (βορειοδυτικά), ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

«Συνοδεύω τις οικογένειες (...) αυτή την οδυνηρή στιγμή. Δεν θα τις αφήσουμε μόνες», πρόσθεσε ο κ. Πέτρο, που διέταξε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το ελικόπτερο, ένα Χιούι (Bell UH-1H), να περιδινίζεται ανεξέλεγκτο, προτού συντριβεί σε περιοχή με βλάστηση.

??#BREAKING: Military helicopter crashes in urban area of Quibdo in #Colombia pic.twitter.com/Fnb9eIvPBA — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) March 19, 2023

Οι στρατιωτικοί πήγαιναν να «εφοδιάσουν με τρόφιμα» μονάδα στην περιοχή, όπου είναι παρούσες παράνομες οργανώσεις, δήλωσε στον Τύπο ο συνταγματάρχης Έκτορ Καντελάριο.

Shocking visuals of a helicopter that crashed in urban area of Quibdo in Colombia , the helicopter belongs to the Colombian Army. Further details awaited. pic.twitter.com/9oeQf7GRsN — FL360aero (@fl360aero) March 19, 2023



Το ελικόπτερο «απανθρακώθηκε εντελώς», διευκρίνισε ο συνταγματάρχης, προσθέτοντας πως σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο από τους επιβαίνοντες στρατιωτικούς έκαναν άλμα στο κενό πριν από τη συντριβή του.

