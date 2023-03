Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού: συνεχίζεται η αναζήτηση της 12χρονης

Συνεχίζεται η αναζήτηση της 12χρονης, μετά την λήξη του Amber Alert. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα 24ωρα στις Αρχές, μετά την εξαφάνικη 12χρονης από την περιοχή της Μαλακάσας.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Συνεχίζεται η αναζήτηση της Αλ Σαΐκ Μαχμούντ (επ,) Σουζάν (ον.), 12 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ωστόσο, σε συνέχεια εισαγγελικής εντολής και συμπλήρωσης 48 ωρών, πραγματοποιείται λήξη του Αmber Αlert. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών AMBER ALERT HELLAS, για την υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης είχε ενεργοποιηθεί για 48 ώρες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η ανήλικη Αλ Σαΐκ Μαχμούντ (επ,) Σουζάν (ον.), εξαφανίστηκε, στις 18/03/2023, και ώρα 16:30, από την περιοχή της Μαλακάσας Αττικής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της στις 19/03/2023 και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS. Η Αλ Σαΐκ Μαχμούντ (επ,) Σουζάν (ον.) έχει κοντά σγουρά μαλλιά μαύρου χρώματος, καστανά μάτια, ύψος 1,40 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αθλητική ζακέτα, μαύρο αθλητικό παντελόνι φόρμας, μαύρα αθλητικά παπούτσια και πολύχρωμο κασκόλ λαιμού.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple."

