Κοινωνία

Λιμενικό Σώμα: Με νέα σκάφη ενισχύει την επιχειρησιακή του ικανότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την έγκριση χρηματοδότησης 18,5 εκατ. ευρώ για το Λιμενικό Σώμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την έγκριση χρηματοδότησης 18,5 εκατ. ευρώ για 33 νέα σκάφη για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες περιπολιών για την επιτήρηση στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα, τη συνδρομή σε προκύπτοντα περιστατικά έρευνας-διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του ΛΣ - ΕΛΛΑΚΤ καθώς και τη διακομιδή ασθενών/τραυματιών σε μονάδες υγείας προκειμένου λάβουν την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη».

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν

Μενέντεζ: Η Τουρκία δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16

Μενίδι: έκρηξη σε αυλή σπιτιού