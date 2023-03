Πολιτισμός

25η Μαρτίου: Οι δήμοι της Αττικής τιμούν την Εθνική Επέτειο

Μετά από την πανδημία και τη διετία των περιοριστικών μέτρων, οι δήμοι επανήλθαν στην κανονικότητα των εθνικών εορτασμών.

Τον απελευθερωτικό Αγώνα και τη μνήμη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης τιμούν σήμερα στο σύνολό τους οι δήμοι της Αττικής, με παρελάσεις αλλά και με εκδηλώσεις μέσα στο τριήμερο. Μετά από την πανδημία και τη διετία των περιοριστικών μέτρων, οι δήμοι επανήλθαν στην κανονικότητα των εθνικών εορτασμών.

Από την αρχή της εβδομάδας, οι πόλεις «ντύθηκαν» στα γαλανόλευκα, αφού η κάθε δημοτική Αρχή έκανε γενικό σημαιοστολισμό των δρόμων, των πλατειών και των δημοτικών κτιρίων. Ορίστηκαν από τους δημάρχους οι τελετάρχες και ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε σήμερα τα χαράματα με τις χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των εκκλησιών, καθώς εορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Μετά την επίσημη δοξολογία στους Ιερούς Ναούς, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία του κάθε δήμου, οι πανηγυρικοί λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις της μαθητιώσας νεολαίας, των προσκόπων, των τοπικών και αθλητικών συλλόγων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στις 11 και σε κάποιες πόλεις στις 12 το μεσημέρι. Σε ορισμένους δήμους, όπως της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, της Καλλιθέας, του Μοσχάτου-Ταύρου, του Παπάγου-Χολαργού, της Κηφισιάς και της Παιανίας έχουν προγραμματιστεί και δρώμενα με παραδοσιακούς χορούς από χορευτικές ομάδες ή σχολεία.

Ωστόσο μέσα στο σαββατοκύριακο σε αρκετούς δήμους θα υπάρξουν και ειδικές εκδηλώσεις. Ο δήμος Αγίου Δημητρίου φιλοξενεί στο Δημαρχείο έκθεση φωτογραφίας του Ηλία Περγαντή με τίτλο «1821», όπου μέσα από φωτογραφίες που αναπαριστούν διαφορετικά ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να αναβιώσουν με φωτορεαλιστικό τρόπο γνωστά ιστορικά γεγονότα και παραδοσιακά έθιμα της περιόδου πριν και μετά το 1821, καθώς και της απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό. Ο φωτογράφος συνεργάστηκε με δεκάδες Πολιτιστικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα και με ομάδες ιστορικής αναβίωσης. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, έγινε χτες στον δήμο Αγίου Δημητρίου και η παρουσίαση του βιβλίου «Η Αρκαδία των περιηγητών» του ιστορικού Βασίλη Καρδάση.

Ο δήμος Μεγαρέων και η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου θα συνδιοργανώσουν αύριο Κυριακή στο Μουσειακό Κέντρο «Γεράνεια», εκδήλωση που περιλαμβάνει δρώμενα με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, ως «ξενάγηση» στα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση και μία ιστορική αναδρομή με έκθεση αντικειμένων και κειμηλίων.

Και ο δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας θα πραγματοποιήσει αύριο την επετειακή εκδήλωση «Διονύσιος Σολωμός 1821 - Αφιέρωμα», με τη διεύθυνση του μαέστρου Ανδρέα Πυλαρινού και με συμμετοχή χορωδίας. Με αφορμή την Εθνική Επέτειο, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει οργανώσει για αύριο Κυριακή ιστορική επίσκεψη στο Θωρηκτό Αβέρωφ και στο μουσείο του.

Ο δήμος Καισαριανής πραγματοποίησε χτες ειδική εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση», με ομιλήτρια τη συγγραφέα του βιβλίου και δημοσιογράφο Ευγενία Κατούφα και με τη συνοδεία χορωδίας και χορευτικού τμήματος.

Τέλος, ο δήμος Νέας Ιωνίας είχε συναυλία με τίτλο «Απ' το σκοτάδι στη λευτεριά». Στην συναυλία μετείχαν χορωδία παραδοσιακού και λαϊκού τραγουδιού και λαϊκή παραδοσιακή ορχήστρα με σολίστες τραγουδιού. Ακούστηκαν δημοτικά, αλλά και τραγούδια σύγχρονων δημιουργών εμπνευσμένα από την εθνική παλιγγενεσία, ενώ διαβάστηκαν κείμενα σχετικά με τον απελευθερωτικό Αγώνα.

