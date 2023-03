Οικονομία

Έρευνα: “φρένο” στον καφέ βάζει η ακρίβεια

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές καφέ (54%) δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει τις εξόδους τους εξαιτίας του γενικότερου κλίματος ανατιμήσεων στην αγορά.

«Φρένο» στην εκτός σπιτιού κατανάλωση καφέ των Ελλήνων έχουν βάλει η πληθωριστική κρίση και οι ανατιμήσεις. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Κάπα Research για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Καφέ περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές καφέ (54%) δηλώνουν ότι έχουν περιορίσει τις εξόδους τους εξαιτίας του γενικότερου κλίματος ανατιμήσεων στην αγορά, ενώ το 45% από αυτούς αναφέρει ότι δεν έχει περιορίσει τις εξόδους, παρά το γενικότερο κλίμα αυξήσεων.

Σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των τιμών, όσοι καταναλώνουν καφέ (σ.σ. το 95% των ερωτηθέντων) εκτιμούν ότι η τιμή του το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσοστό εκείνων που απαντούν ότι η τιμή έχει αυξηθεί είναι 93% και καταμερίζεται σε ποσοστό 75% εκείνων που απαντούν ότι μετά βεβαιότητας έχει αυξηθεί και στο 18% εκείνων που απαντούν ότι μάλλον έχει αυξηθεί.

Εύρημα που προκύπτει από την έρευνα και παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον, είναι ότι περίπου 7 στους 10 ερωτηθέντες απαντούν αρνητικά στο ερώτημα για το εάν θα έπρεπε να υπάρχει Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ. Συγκεκριμένα, το 80% δηλώνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο ειδικός φόρος, με το 66% από αυτούς να τοποθετούνται λέγοντας «σίγουρα όχι» και το 14% αναφέρει ότι «μάλλον όχι», καθώς θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος που αποτελεί την καθημερινή τους συνήθεια. Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο εύρημα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, Γιάννος Μπενόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι «όχι μόνο υφίσταται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ, αλλά αποτελεί πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ τα τελευταία χρόνια η κατάργησή του». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αλλά και την τιμή του καφέ που αγοράζει ο καταναλωτής με ποσό που υπερβαίνει τα 140 εκατ. ευρώ ετησίως».

Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή καφέ

Από την εκτενή έρευνα, το κύριο στοιχείο που αναδεικνύεται είναι η άρρηκτη σχέση του Έλληνα καταναλωτή με τον καφέ, σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπενόπουλος.

Η κατανάλωση καφέ είναι μια ισχυρή νεοελληνική παράδοση, καθότι το 95% των Ελλήνων αγοράζουν καφέ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι περίπου 8 στους 10 ερωτηθέντες πίνουν καθημερινά καφέ (84%), ενώ οι περισσότεροι από αυτούς που δεν πίνουν (66%), φροντίζουν να εφοδιάζουν με καφέ το νοικοκυριό τους. Το 50% των ερωτηθέντων θα καταναλώσουν πάνω από έναν καφέ την ημέρα (συνήθως 2 η? 3).

Για το 75% όσων ερωτήθηκαν, η συνήθεια του καφέ είναι σταθερή και δεν υποκαθίσταται με την κατανάλωση άλλου ροφήματος όπως το τσάι ή το χαμομήλι. Η συνήθεια αυτή, ειδικά εκτός σπιτιού, δεν επηρεάστηκε ούτε από τις αλλαγές και τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 53% των ερωτηθέντων δεν έχει σκεφτεί ποτέ να κόψει τον καφέ. Ωστόσο, ένα ποσοστό 17% θα το έκανε για λόγους υγείας, το 14% για οικονομικούς λόγους και ένα 13% επειδή ο καφές του προκαλεί αϋπνία.

Συν τοις άλλοις για το 38% εκείνων που πίνουν καφέ, ο περιορισμός της κατανάλωσής του στο σπίτι, στη δουλειά ή και εκτός σπιτιού, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για άλλα αίτια, θα σήμαινε αυτομάτως και τον περιορισμό των κοινωνικών τους συναναστροφών.

Αναφορικά με τα είδη καφέ που προκρίνονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών, σύμφωνα με τον κ. Μπενόπουλο, ο αλεσμένος καταλαμβάνει το 78% των πωλήσεων, ενώ ένα ποσοστό 18% αντιστοιχεί σε πωλήσεις κάψουλας, οι οποίες ωστόσο εμφανίζουν τάση ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Ο ελληνικός κυριαρχεί στις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, ενώ ο εσπρέσο καταναλώνεται πρώτος με διαφορά στον τομέα της εστίασης.

Σημειώνεται ότι η ποσοτική έρευνα που διενήργησε η Κάπα Research για την Ελληνική Ένωση Καφέ πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.003 ατόμων στις 13 περιφέρειες της χώρας στο διάστημα 17 έως και 24 Ιανουαρίου. Σε αυτήν συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 17 ετών και άνω. Η συλλογή των στοιχείων έγινε κατά 61% (611 άτομα) με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και κατά 39% (392 άτομα) με βάση ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του ειδικά διαμορφωμένου online πάνελ της Κάπα Research.

