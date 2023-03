Κοινωνία

Missing Alert για 20χρονο

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του Βασίλειου Τουρβαλή, 20 ετών από την περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Στις 21/03/2023, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης ο Βασίλειος Τουρβαλής, 20 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Βασίλειου Τουρβαλή σήμερα, 25/03/2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλειος Τουρβαλής έχει ύψος 1.90 μ., είναι αδύνατος, έχει κοντά καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε μια γκρι αθλητική φόρμα, ένα πουλόβερ λαδί και μπλε παπούτσια «PUMA».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

