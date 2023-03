Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν την Δευτέρα

Πρώτη και με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης ήταν την Δευτέρα η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Με πρωτιά και ρεκόρ ξεκίνησε η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας για «Το Πρωινό».

Η εκπομπή κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή της, στο δυναμικό κοινό 18-54, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα.

Χθες, Δευτέρα 27 Μαρτίου, ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του ήταν στην πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ποσοστό 22,3% και υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 9,3 μονάδες.

Η εκπομπή «χτύπησε» πρωτιά και στο σύνολο κοινού με 21,8%, αφήνοντας πίσω το 2ο κανάλι κατά 8,9 μονάδες.

Τα ποσοστά τηλεθέασης του «Πρωινού» κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλα τα κοινά με τους άνδρες 35-44 να αγγίζουν το 26,7% και τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας το 24,5%.

