“Ποιος Παπαδόπουλος”: Άφθονο γέλιο την Τρίτη (εικόνες)

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» και σήμερα θα μοιράσει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ο Γιάννης περιφέρεται τριγύρω στη βίλα πάνω στο νέο του πατίνι, που αγόρασε με τα τελευταία λεφτά που του έμειναν από τα βεγγαλικά, και φυσικά δεν παραλείπει να υπενθυμίζει συνεχώς σε όλους ότι είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σπάζοντας όλο και πιο πολύ τα νεύρα του Αρίστου. Στο μεταξύ, η Βιβή γίνεται λάστιχο ανάμεσα στα σπίτια των Παπαδόπουλων και των Χρηστίδιδων προσπαθώντας να τους εξυπηρετήσει όλους όσο καλύτερα μπορεί. Στο σχολείο, η Εριέττα ξεκαθαρίζει στον Θάνο ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μεταξύ τους και αυτός, με τις συμβουλές του «γερόλυκου» Θανάση, αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση και να την κάνει να ζηλέψει… Από την άλλη, στο κατάστημα των Από Καρδιάς, η Άντζυ αποφασίζει να κάνει την κίνησή της με τον Γιάννη, ο οποίος αρχικά δεν καταλαβαίνει τις προθέσεις, αλλά σταδιακά κολακεύεται και μπλέκει στα δίχτυα της! Ο Αρίστος γνωρίζει επιτέλους στην Μελίνα τον αδερφό του, τον Περικλή, και διεκδικεί δυναμικά την αντιπροσωπεία του από την Ντιάνα.

Trailer





Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

