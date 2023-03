Οικονομία

Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Πότε ξεκινά

Προσφορές αποκλειστικά για online αγορές και κίνητρα για ηλεκτρονικές αγορές.

Από Δευτέρα 3 Απριλίου έως και την Κυριακή 09 Απριλίου ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) διοργανώνει την εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του ελληνικού eCommerce και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A). Διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2013 και ως σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς του κλάδου.

Στόχος της εβδομάδας είναι να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στους καταναλωτές να ψωνίζουν διαδικτυακά, δείχνοντας τους τα πλεονεκτήματα των online αγορών, καθώς επίσης δίνοντας βαρύτητα στην εκπαίδευση και ενημέρωση τους για τα θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.

Κατά το διάστημα αυτό, τα ηλεκτρονικά καταστήματα που θα συμμετάσχουν στην ενέργεια, θα παρέχουν ελκυστικές προσφορές προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πληροφορίες και υποστηρικτικά μηνύματα για τα πλεονεκτήματα της online αγοραστικής εμπειρίας.

