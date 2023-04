Life

Τηλεθέαση - “DRAGONS’ DEN”: Μαγνήτισε το προτελευταίο επεισόδιο στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πόσα εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρωτοποριακό επιχειρηματικό σόου του ΑΝΤ1, όπου κλείστηκαν νέες συμφωνίες δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Tο 9ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 31 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 82.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS ενώ το συνολικό ποσό επενδύσεων από την αρχή της σεζόν έχει πλέον ξεπεράσει το 1.000.000€ σε οικονομικές προσφορές και επενδύσεις γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης!

To καινοτόμο επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν περίπου 2.650.000 τηλεθεατές έστω για 1΄ στο σύνολο του κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 17%, σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας 15-24 άγγιξε το 28% ενώ σε τέταρτο (23:55 έως 00:10) το «DRAGONS’ DEN GREECE» έφτασε το 19%.

Για ακόμα μία φορά απλοί άνθρωποι με μεγάλα όνειρα αναζήτησαν επένδυση από τους DRAGONS καθώς μια πιθανή συνεργασία και ένα «είμαι μέσα» μπορεί να απογειώσει την επιχείρησή τους και να αλλάξει τη ζωή τους. 2 επιχειρήσεις ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 9ου επεισοδίου καθώς εντυπωσίασαν τους Έλληνες επενδυτές και έφυγαν με συμφωνίες που θα τους ανοίξουν νέους επιχειρηματικούς δρόμους.

Η Ελένη Βακονδίου και ο Περικλής Θεριός, μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των ξύλινων χειροποίητων γυαλιών τους, κατάφεραν να βάλουν τα γυαλιά στους DRAGONS και να φέρουν σε «κόντρα» τον Χάρη Βάφεια και τον Πολ Ευμορφίδη για το ποιος τελικά θα επενδύσει. Τελικά νίκησε η μεταξύ τους συμμαχία και το ζευγάρι έφυγε με κοινή επένδυση 40.000€ από τον Χάρη Βαφειά και τον Πολ Ευμορφίδη για το 10% της εταιρείας τους.

Η «καλή νεράιδα» του Γιώργου Κασκαρέλη, αποτέλεσε την αφορμή για μία ακόμη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων επενδυτών, και ο φιλόδοξος επιχειρηματίας έφυγε με συμφωνία 42.000€ από τον Λέοντα Γιοχάη και τον Πολ Ευμορφίδη για το 15% της εταιρείας του.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και δέχτηκαν προσφορές, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Δείτε ολόκληρο το 9ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ

Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο, την Παρασκευή 7 Απριλίου, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

