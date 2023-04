Αθλητικά

NBA: Οι Μπακς πήραν το ντέρμπι με τους Σίξερς με “μαγικό” Αντετοκούνμπο

Τα «Ελάφια» έκαναν ακόμη ένα βήμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μεγαλειώδη εμφάνιση, οι Μπακς πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Σίξερς στο Μιλγουόκι με 117-104 και έκαναν ακόμη ένα βήμα για την κατάληψη του καλύτερου ρεκόρ της κανονικής περιόδου που θα τους εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 56-22 και παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση της Ανατολής αλλά και της λίγκας ενώ οι Σίξερς έπεσαν στο 51-27 και καταλαμβάνουν την τρίτη θέση της Ανατολής.

Ο «Giannis» έκανε μεγάλο ματς απέναντι σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού MVP, Τζοέλ Εμπίιντ. Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (13/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 4 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Άξιοι συμπαραστάτες του οι Μπρουκ Λόπεζ (21 πόντοι) και Κρις Μίντλετον (19 πόντοι) ενώ από 18 πόντους σημείωσαν οι Τζρου Χόλιντεϊ και Μπόμπι Πόρτις.

Για τη Φιλαδέλφεια ο Εμπίιντ είχε 28 πόντους (11/25 σουτ), 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ 29 πόντους σημείωσε ο Ταϊρίς Μάξεϊ.

Στα τέσσερα ματς που απομένουν μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Γουίζαρντς (εκτός), Μπουλς (εντός), Γκρίζλις (εντός) και Ράπτορς (εκτός).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Τορόντο 108-128

Σικάγο-Μέμφις 128-107

Μινεσότα-Πόρτλαντ 105-107

Μπρούκλιν-Γιούτα 111-110

Νέα Υόρκη-Ουάσινγκτον 118-109

Ορλάντο-Ντιτρόιτ 128-102

Ατλάντα-Ντάλας 132-130 παρ.

Σακραμέντο-Σαν Αντόνιο 134-142 παρ.

Οκλαχόμα Σίτι-Φοίνιξ 118-128

Χιούστον-Λέικερς 109-134

Κλίβελαντ-Ιντιάνα 115-105

Μιλγουόκι-Φιλαδέλφεια 117-104

Ντένβερ-Γκόλντεν Στέιτ 112-110

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 54-24

Φιλαδέλφεια 51-27

Νέα Υόρκη 46-33

Μπρούκλιν 43-35

Τορόντο 39-39

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 56-22

Κλίβελαντ 49-30

Σικάγο 38-40

Ιντιάνα 34-45

Ντιτρόιτ 16-62

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 41-37

Ατλάντα 39-39

Ουάσινγκτον 34-44

Ορλάντο 34-44

Σάρλοτ 26-53

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 52-26

Μινεσότα 39-40

Οκλαχόμα Σίτι 38-41

Γιούτα 36-42

Πόρτλαντ 33-45

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 47-31

Φοίνιξ 43-35

Γκόλντεν Στέιτ 41-38

Λ.Α. Κλίπερς 41-38

Λ.Α. Λέικερς 40-38

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 49-29

Νέα Ορλεάνη 40-38

Ντάλας 37-42

Σαν Αντόνιο 20-58

Χιούστον 19-60

