“Artemis II”: Επανδρωμένη αποστολή της NASA στη Σελήνη (εικόνες)

Τέσσερις αστροναύτες θα ταξιδέψουν στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια.

Τους τέσσερις αστροναύτες που θα συμμετάσχουν στη διαστημική αποστολή «Artemis II», την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η NASA. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος Αφροαμερικανός και ο πρώτος Καναδός που συμμετέχουν σε αποστολή στη Σελήνη.

Πρόκειται για τους Αμερικανούς αστροναύτες Ράιντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Χάμοκ Κοχ, οι οποίοι συμμετέχουν για δεύτερη φορά σε διαστημικές πτήσεις, και τον Καναδό αστροναύτη του Καναδικού Οργανισμού Διαστήματος, Τζέρεμι Χάνσεν.

Η αποστολή διαδέχεται την χωρίς πλήρωμα αποστολή «Artemis I» που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Η εκτόξευση αναμένεται τον Νοέμβριο του 2024 και κατά τη διάρκεια του «Artemis II» οι τέσσερις αστροναύτες θα πετάξουν γύρω από τη Σελήνη για δέκα ημέρες, με τον πύραυλο Space Launch System και το διαστημικό σκάφος Orion. Στόχος είναι η αποστολή να προετοιμάσει το έδαφος για επόμενες αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης. Μέσω των αποστολών Artemis, η NASA ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές μακροπρόθεσμες αποστολές ανθρώπινης εξερεύνησης της Σελήνης και τελικά του Άρη.

Η παρουσίαση των τεσσάρων αστροναυτών

Η NASA κατονόμασε σήμερα την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο Αφροαμερικανό που θα συμμετάσχουν σε μια αποστολή της στη Σελήνη, παρουσιάζοντας την τετραμελή ομάδα που επιλέχθηκε να πάρει μέρος στις αρχές της προσεχούς χρονιάς στο πρώτο επανδρωμένο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη που θα πραγματοποιηθεί ύστερα από 50 και πλέον χρόνια.

Η Κριστίνα Κοχ, μηχανικός που κατέχει επίσης το ρεκόρ της μεγαλύτερης συνεχόμενης διαστημικής πτήσης από γυναίκα, διορίστηκε ειδική της αποστολής, μαζί με τον Βίκτορ Γκλόβερ, αεροπόρο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που επιλέχθηκε ως πιλότος της αποστολής Artemis II.

Ο Γκλόβερ, ο οποίος μετείχε στη δεύτερη επανδρωμένη πτήση της SpaceX με το διαστημόπλοιο Crew Dragon, θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός αστροναύτης στην Ιστορία που θα συμμετάσχει σε αποστολή στη Σελήνη.

Το πλήρωμα συμπληρώνουν ο Τζέρεμι Χάνσον, ο πρώτος Καναδός που επιλέγεται για ένα ταξίδι στο φεγγάρι, ως ειδικός της αποστολής, και ο Ριντ Βάισμαν, βετεράνος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο οποίος διορίστηκε κυβερνήτης της αποστολής Artemis II.

Η παρουσίαση του κουαρτέτου της αποστολής Artemis II έγινε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον, το κέντρο ελέγχου της αποστολής της NASA.

Η Artemis II θα σηματοδοτήσει την πρώτη επανδρωμένη πτήση - χωρίς προσελήνωση - ενός προγράμματος διαδόχου του Apollo που έχει στόχο την επιστροφή των αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης αργότερα αυτήν τη δεκαετία και τέλος την εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης βάσης εκεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική εξερεύνηση του Άρη.

