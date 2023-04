Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση δυο γυναικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση των δυο γυναικών. Από που χάθηκαν τα ίχνη τους. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση δύο γυναικών από την περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε missing alert για την εξαφάνισή τους, αναφέροντας μάλιστα πως «υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 19.03.2023, άγνωστη ώρα, εξαφανίστηκαν από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Θεοδοσία Φούρναρη, 51 ετών και η Ευαγγελία Σμυρνιού, 24 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ενηλίκων, σήμερα, 03.04.2023, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας τους, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Θεοδοσία Φούρναρη, έχει ύψος 1,60, είναι 50 κιλά, έχει καστανά μάτια και σκούρα σγουρά μαύρα μαλλιά. Η Ευαγγελία Σμυρνιού, έχει ύψος 1,70, είναι 65 κιλά, έχει μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά. Φοράει γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Τμήμα οροφής έπεσε πάνω στην έδρα δασκάλας δημοτικού σχολείου (εικόνες)

Μύκονος: Παρέμβαση Ντογιάκου για τις παρανομίες στο νησί

Ολυμπιακός: Ο Μίτσελ παραιτήθηκε