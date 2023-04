Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμοσχεύσεις - Παπαθεοδωρίδης: Ο Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος

O πρόεδρος του Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" με αφορμή τους υπαινιγμούς του Αλέξη Κούγια κατά του Ανδρέα Ηλιάδη.



Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος στον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με αφορμή τους υπαινιγμούς του Αλέξη Κούγια για τις μεταμοσχεύσεις στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο κ. Παπαθεοδωρίδης είπε μεταξύ άλλων ότι ο κ. Ηλιάδης έχει βοηθήσει σημαντικά στις μεταμοσχεύσεις στην χώρα μας. «Το που πηγαίνουν τα όργανα δεν έχει καμία σχέση ο γιατρός της οποιαδήποτε μονάδας εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι θέμα του Οργανισμού, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος», σημείωσε και τόνισε είναι γνωστό ότι όργανα προσφέρονται στην Ιταλία.

Παράλληλα, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να αφήνει υπαινιγμούς για εμπόριο οργάνων και ανέφερε ότι ο Αλέξης Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην Ελλάδα να γίνεται παράνομο εμπόριο οργάνων. «Οι γιατροί αγωνιζόμαστε για να σώσουμε ανθρώπους», τόνισε ό κ. Παπαθεοδωρίδης.

Μαρίνα Καρασούντα: Όσα ακούγονται είναι προσβολή για το παιδί μου



Από την πλευρά της, η Μαρίνα Καρασούντα, μια μητέρα που έχασε το παιδί της και δώρισε τα όργανά του, χαρίζοντας ζωή σε 6 ανθρώπους, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η κ. Καρασούντα είπε ότι όσα ακούγονται για παράνομη δωρεά οργάνων είναι προσβολή για το παιδί της. Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιάδης έκλαιγε δεν μπορούσε να της πει ότι το παιδί της είναι εγκεφαλικά νεκρό.

«Δεν μου το πρότεινε καν, εγώ του είπα πάρτε ότι μπορείτε από το παιδί μου να σωθούν κι άλλα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

