“Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή”: Ένταξη επιπλέον δικαιούχων

Η ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας για την ένταξη επιπλέον δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω- Αλλάζω συσκευή».

Την ένταξη επιπλέον 105.000 νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά και τη σημερινή ένταξη νέων νοικοκυριών, δίνεται η δυνατότητα συνολικά σε 541.000 δικαιούχους να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους, με νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 61,5% όσων έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατ. ευρώ.

Οι νέοι ωφελούμενοι ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυξάνουμε για ακόμα μια φορά τον αριθμό των ωφελουμένων στο πρόγραμμα "Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή", πιστοί στη δέσμευσή μας για σταδιακή ένταξη του συνόλου των επιλαχόντων. Με αυτό τον τρόπο, ανταποκρινόμαστε στο τεράστιο ενδιαφέρον των πολιτών για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό των νοικοκυριών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μαζί με τους πολίτες, που αποτελούν τη μεγάλη μας δύναμη, δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Ελλάδα».

