Άλκης Καμπανός - Λέων στη δίκη: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν ήταν από το δρεπάνι

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων κατέθεσε στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

«Όποιος έπληξε το παιδί στο δεξί μηρό, το οδήγησε στο θάνατο» ανέφερε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, καταθέτοντας στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού που συνεχίζεται για 23η μέρα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

Συνυπογράφοντας τα ιατροδικαστικά ευρήματα που συνέταξε στην έκθεσή της η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση, ο κ. Λέων, αφού σημείωσε ότι (τα συμπεράσματά της) δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το «καίριο χτύπημα, το θανατηφόρο» ήταν αυτό στο δεξιό μηρό, το οποίο προκάλεσε ρήξη της μηριαίας αρτηρίας. Όπως εξήγησε ο μάρτυρας, από το τραύμα στη μηριαία αρτηρία προκύπτει ότι υπήρχε «κατακλυσμιαία αιμορραγία» με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του 'Αλκη.

«Το θανατηφόρο χτύπημα δεν ήταν από το δρεπάνι»

Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν, κατά τον ίδιο, και τα ευρήματα τόσο στην καρδιά όσο και στους πνεύμονες του θύματος, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «στέγνωσαν από αίμα». Όσον αφορά δε, το όργανο με το οποίο προκλήθηκε το συγκεκριμένο θανατηφόρο χτύπημα, ο κ. Λεών απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να ήταν από το δρεπάνι. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ήταν το δρεπάνι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αποκλείοντας - σύμφωνα με τα δικά του συμπεράσματα - το δρεπάνι ως το όργανο που επέφερε το μοιραία χτύπημα, ο κ. Λέων έβγαλε από το «κάδρο» τον 10ο κατηγορούμενο, για λογαριασμό του οποίου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης, μιας και κλήθηκε από την υπεράσπισή του να συντάξει ιατροδικαστική γνωμοδότηση.

Τα χτυπήματα στο κεφάλι

Αναφερόμενος στα χτυπήματα στο κεφάλι του 'Αλκη, τόνισε ότι δυνητικά είναι θανατηφόρα και προκλήθηκαν είτε με χέρια είτε με πόδια. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το παιδί έχει υποστεί πλήξεις ισχυρές στο κεφάλι. Οι πλήξεις είναι συμβατές μάλλον με θλων όργανο, τύπου χέρι ή πόδι, κι όχι με συμπαγές τύπου ρόπαλο ή σιδερογροθιά. Δεν φαίνεται να έχουμε αντίστοιχη αποτύπωση. Δεν βλέπουμε θλαστικά ανοιχτά τραύματα. Προφανώς προστατεύτηκε με τα χέρια του», είπε. Κάνοντας δε, επίκληση στις μαρτυρίες του φίλου του 'Αλκη και των διασωστών του ΕΚΑΒ, είπε ότι ο 19χρονος δεν είχε «νευρολογικό έλλειμμα», καθώς στιγμιαία «επικοινωνεί, καταλαβαίνει και υποδεικνύει το τραύμα του».

Ο κ. Λέων ανέφερε ότι τα επιστημονικά του συμπεράσματα προκύπτουν από την εξέταση φωτογραφιών της σορού του 19χρονου και διευκρίνισε πως η επισκόπηση φωτογραφιών ενέχει «περιορισμούς» σε σχέση με τη δια ζώσης εξέταση μίας σορού ή ενός τραυματία.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του ίδιου μάρτυρα και την εξέτασή του από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής αλλά και της υπεράσπισης των 12 κατηγορούμενων.

