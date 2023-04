Πολιτική

Παναγιωτόπουλος σε Ρεσνίκοφ: Στήριξη στο δικαίωμα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απειλή της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολέξιι Ρεζνίκοφ.

Για την ισχυρή στήριξη της Ελλάδας, για όσο χρειαστεί, προς την Ουκρανία, τον ουκρανικό λαό και το εγγενές δικαίωμα του να υπερασπισθεί την πατρίδα του και να αποκαταστήσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, τον Ουκρανό ομόλογο του Αλεξέι Ρεσνίκοφ, σε δηλώσεις του μετά το τέλος των συνομιλιών, διάρκειας δύο ωρών, που είχαν στην Αθήνα.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, από την αρχή αυτού του βάναυσου και απρόκλητου πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική επιθετικότητα τασσόμενη στο πλευρό στο πλευρό της Ουκρανίας και των γενναίων υπερασπιστών της.

Εφαρμόσαμε όλες τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον εισβολέα, παρά το κόστος τους για μας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδρασή μας στη ρωσική εισβολή, μια απροκάλυπτα επιθετική ενέργεια, ήταν γρήγορη και αποφασιστική, δεδομένης της ξεκάθαρης και σταθερής θέση μας εναντίον οποιασδήποτε μορφής αναθεωρητισμού, είτε αμφισβητεί βασικούς κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης είτε εκφράζεται ως επιδίωξη αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, σχολίασε περαιτέρω.

Οι εικόνες από τη Bucha και τους εκατοντάδες νεκρούς στη Μαριούπολη, μας θυμίζουν το καθήκον μας προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, να εξασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, καθώς και να συνεχίσουμε την αταλάντευτη στήριξή μας προς την Ουκρανία και τον λαό της που παλεύει για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του, πρόσθεσε.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας εξέφρασε την ισχυρή βούληση της Ελλάδας για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία.

Καταλήγοντας, ο κ. Παναγιωτόπουλος επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ουκρανικό λαό, ο οποίος υπέφερε και συνεχίζει να υποφέρει πολύ ως αποτέλεσμα της εισβολής και όπως είπε, «να αποτίσω φόρο τιμής στις ηρωικές Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που μάχονται με γενναιότητα και αυτοθυσία για τη νίκη».

Ο Ουκρανός υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλεξέι Ρεσνίκοφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της χώρας του προς την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για την, σε πολλαπλά επίπεδα, υποστήριξη τους στην αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής. Οι πρόσφυγες μας βρίσκουν ένα σπίτι στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά

Παράλληλα τόνισε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι εισβολείς, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις.

Παράλληλα, χαρακτήρισε συμβολική την επικείμενη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, της οποίας η σημαία φέρει τα ίδια χρώματα με τη σημαία της πατρίδας του, ελπίζοντας ότι η επόμενη χώρα θα είναι η Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, η Ουκρανία έχει την εμπειρία να απωθήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας όπλα του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Ρεσνίκοφ ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση στα πεδία των μαχών, για την προετοιμασία της εκστρατείας αντεπίθεσης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τις εκπαιδεύσεις των στρατιωτών, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για την παροχή βλημάτων πυροβολικού και βαρέων όπλων πεζικού.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, μετά τη νικηφόρα έκβαση του πολέμου, ιδίως στο ζήτημα της αποναρκοθέτησης της αζοφικής θάλασσας, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία και στη θάλασσα και στην ξηρά, ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η τροφοδοσία της Αφρικής που έχει αναλάβει η Ουκρανία και προς το παρόν διεξάγεται μέσω ενός πράσινου διαδρόμου υπό τον ΟΗΕ.

Τέλος ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καλωσορίζοντας τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας της Ουκρανίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη βοήθεια της Ελλάδας που έχει αποσταλεί ή θα αποσταλεί στην Ουκρανία, καθώς και άλλες ενέργειες υποστήριξης οι οποίες συνίστανται σε:

72 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια,

3.870 τόνους στρατιωτικό εξοπλισμό,

Αντιαεροπορικούς πυραύλους STINGER, ρουκέτες, οβίδες πυροβολικού, πυρομαχικά τυφεκίων, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού/Μάχης BMP-1,

Ετοιμότητα για τη μεταφορά -σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Συνεργασίας Δωρεών (International Donation Coordination Center/IDCC)- άλλης μιας αποστολής ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ BMP-1, ρουκετών HE των 73mm, πυρομαχικών πυροβολικού και τυφεκίων και

Διατήρηση ετοιμότητας στα στρατιωτικά νοσοκομεία να υποδεχθούν και θα θεραπεύσουν τραυματίες Ουκρανούς στρατιώτες και αξιωματικούς.

Περαιτέρω, υποστηρίζουμε πλήρως την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMAM) στην Ουκρανία, στην οποία λαμβάνουμε ενεργητικά μέρος στην εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού της, παρέχοντας εξαιρετικά έμπειρους στρατιωτικούς εκπαιδευτές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, η εκπαίδευση πληρωμάτων αρμάτων Leopard κλπ, ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται το βοήθημα

Άλκης Καμπανός - Λέων στη δίκη: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν ήταν από το δρεπάνι

“Το Πρωινό” - Δάντης: Η “συγγνώμη” του Λιάγκα, η σχέση με την Ασημίνα και το λαϊκό τραγούδι (βίντεο)