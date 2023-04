Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Life

Η Youtuber που πήρε τη viral συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, μίλησε στο "Στούντιο με Θέα".

Για την εμπειρία του να πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, μίλησε η youtuber, Nefeli Meg στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

Όπως είπε η 26χρονη, ασχολείται με «κοινωνικοπολιτικά θέματα» και ότι, πάντα ήθελε να πάρει συνέντευξη από κάποιον πολιτικό. «Ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που ανταποκρίθηκε», είπε.

Ερωτηθείσα για το αν απευθύνθηκε εκείνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως «αυτοί έκαναν reach out γιατί τον είχα ταγκάρει αρκετές φορές».

Όπως σημείωσε, πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και γνωρίστηκε με τον Πρωθυπουργό.

«Σκέφτηκα ότι θα φάω πολύ κράξιμο, αλλά ήθελα να το κάνω και το έκανα», σημείωσε σχετικά.

Όσο για το χώρο που έγινε η συνέντευξη, πρόκειται για στούντιο στην Κηφισιά, το οποίο νοίκιασε η νεαρή.

«Είχα πολλές ερωτήσεις ακόμα να του κάνω», είπε αναφέροντας ότι, «δεν ρώτησα για το επιτελικό κράτος και για τον ΦΠΑ».

Αποδέχθηκε την παρατήρηση ότι, σε κάποιες ερωτήσεις «έβαζα πόνο».

Τέλος, απάντησε πως, ο επόμενος πολιτικός που θέλει να του πάρει συνέντευξη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

