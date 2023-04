Παράξενα

Αγροτικό μπήκε μέσα σε σπίτι! (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε στο σπίτι το αγροτικό που γκρέμισε ακόμα και τοίχο.

Μέσα σε δωμάτιο εξοχικού σπιτιού βρέθηκε το αγροτικό ενός ηλικιωμένου, στις Μοίρες, στη Μεσαρά Κρήτης.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, μετά από σύγκρουση και αφού παρέσυρε συρμάτινο φράχτη, πέρασε πάνω από τον κήπο του σπιτιού, έριξε τον τοίχο και βρέθηκε μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού.

Το ευτύχημα είναι ότι, επρόκειτο για εξοχικό οικογένειας, που εκείνη την ώρα ήταν μέσα.

Η οικογένεια μάλιστα, αισθάνεται ιδιαιτέρως «τυχερή», αφού πρόκειται για τον κήπο που συνήθως παίζουν τα παιδιά της.

Λένε «ευτυχώς» που γλύτωσαν τα πολύ χειρότερα, οι ζημιές ωστόσο που μετρά το εξοχικό τους σπίτι είναι μεγάλες και απαιτούν άμεση αποκατάσταση...

Πηγή: Facebook/ Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

