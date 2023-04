Οικονομία

Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια από τη Μεγάλη Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια γραμμή αφορούν τα επιπλέον δρομολόγια που θα ισχύουν.

Επιπλέον δρομολόγια στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις διαδρομές Αθήνα-Μέγαρα-Αθήνα και Αθήνα-Κιάτο-Αθήνα εντάσσονται από αύριο Μ. Παρασκευή, 14 Απριλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, από 14.04.2023 τα δρομολόγια του Προαστιακού από και προς το Κιάτο και Μέγαρα θα κυκλοφορούν ως εξής:

Στη διαδρομή Αθήνα - Μέγαρα - Αθήνα:

Από Αθήνα: 06.35, 08.35, …, 20.35 (ζυγές ώρες, XX:35')

Από Μέγαρα: :07.29, 09.31, 11.31, …, (μονές ώρες, XX:31΄ πλην της πρώτης)

Στη διαδρομή Αθήνα - Κιάτο - Αθήνα:

Από Αθήνα: 05.35, 07.35, …, 21.35 (μονές ώρες, XX:35΄)

Από Κιάτο: 05.29, 07.31, 09.31, …, 21.31 (μονές ώρες, .XX:31΄ πλην της πρώτης)

Διευκρινίζεται ότι, λόγω της εφαρμογής των νέων δρομολογίων, από τη Μ. Παρασκευή 14.04.2023 αντικαθίστανται τα δρομολόγια στο τμήμα Πειραιάς - Μαγούλα, με τα παραπάνω.

Σημειώνεται ότι, για τους επιβάτες από και προς το Κιάτο και Κόρινθο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, υπάρχει και η λεωφορειακή σύνδεση με τον σταθμό των Μεγάρων, (λεωφορειακή γραμμή στο τμήμα Μέγαρα - Κιάτο και ενδιάμεσους σταθμούς, εκτός Ζευγολατιού.

Για τα λεωφορεία είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών.

Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Μετά τις εκλογές ενδεχόμενη συζήτηση με την Τουρκία - Εξελίξεις το 2023 για την ΑΟΖ με Αλβανία

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο