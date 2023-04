Υγεία - Περιβάλλον

Γναθοχειρουργική: Η αναγκαιότητα της πρώιμης διάγνωσης και αντιμετώπισης

Γράφει ο Δημήτριος Μασταγκάς, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική ή ευρύτερα γνωστή με τον τίτλο «Γναθοχειρουργική» είναι μια καίρια ειδικότητα με ευρύ φάσμα επεμβάσεων, που περιλαμβάνει τις εξαγωγές δοντιών και φρονιμιτών, τα οδοντικά εμφυτεύματα, τις διορθωτικέτων. ?????γμ διορθωτικευρίίλογικτικες επεμβάσεις γνάθων, την αποκατάσταση καταγμάτων και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, όπως οι όγκοι και οι λοιμώξεις.

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στην επιτυχία της θεραπείας στην Γναθοπροσωπική Χειρουργική είναι η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση.

ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Για παράδειγμα, περιπτώσεις δυσμορφιών ή ασυμμετριών των γνάθων, πέραν της δυσαρμονίας της αισθητικής του προσώπου, συνοδεύονται από δυσκολία στην ομιλία, στη μάσηση και στην αναπνοή, μέχρι και την εκδήλωση υπνικής άπνοιας. Η έγκαιρη διάγνωση των γναθοπροσωπικών ανωμαλίων είναι ουσιαστική για την προεγχειρητική προετοιμασία και την οριστική ορθογναθική επέμβαση. Η διορθρωτική εγχείρηση αποκαθιστά την συμμετρία και την σχέση των γνάθων, εξασφαλίζει την καλή εμφάνιση και λειτουργία των ασθενών και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ο καρκίνος του στόματος είναι μια σχετικά σπάνια, αλλά επιθετική μορφή καρκίνου, η οποία εντοπίζεται στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας. Άλλες εντοπίσεις καρκίνου στην περιοχή της κεφαλής και του τραχΠτην σημαντική πρόοδο που έπεία.ήλου είναι τα χείλη, το δέρμα του προσώπου και οι σιελογόνοι αδένες. Το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ αποτελούν τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς παράγοντες. Σημαντικό ποσοστό των ασθενών με καρκίνο στόματος μπορεί να θεραπευτεί, εάν διαγνωστεί πρώιμα .Βλάβες στο στόμα όπως μια λευκή ή ερυθρή πλάκα, ένα έλκος χωρίς προφανή τραυματισμό ή άλλη αιτιολογία, μια διόγκωση στο στόμα ή στο λαιμό, πόνος ή αίμα, είναι ύποπτα και πρέπει ο ασθενής να συμβουλεύεται άμεσα τον γιατρό του. Η καθυστέρηση στη διάγνωση αποτελεί τον πιο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα.

ΦΡΟΝΙΜΙΤΕΣ

Οι φρονιμίτες είναι τα τελευταία δόντια που εμφανίζονται στο στόμα μετά την εφηβεία. Ενώ για πολλούς ανθρώπους οι τρίτοι γομφίοι δεν προκαλούν κάποιο σύμπτωμα, σε άλλους σχετίζονται με σημαντικά προβλήματα. Φλεγμονή όπως η περιστεφανίτιδα, η τερηδόνα στο ίδιο ή στο διπλανό δόντι και η ανάπτυξη κύστεων, αποτελούν συνήθεις λόγους για εξαγωγή αυτών. Επίσης, η παρουσία εγκλείστων φρονιμιτών, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, φαίνεται να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προκαλεί συνωστισμό στα πρόσθια δόντια και υποτροπή της ορθοδοντικής θεραπείας κατά την περίοδο ανατολής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τις ενδείξεις και το όφελος της έγκαιρης χειρουργικής αφαίρεσης των φρονιμιτών.

ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Ένα δημοφιλές αντικείμενο της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής στο οποίο η πρώιμη παρέμβαση έχει ουσιαστικό ρόλο, είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα. Η άμεση αποκατάσταση της νωδότητας είναι σημαντική διότι αποφεύγεται η απορρόφηση του οστού των γνάθων μετά τις οδοντικές εξαγωγές, προλαμβάνεται η διαταραχή της σύγκλισης και οι ανεπιθύμητες μετακινήσεις των παρακείμενων δοντιών, αποκαθίσταται η λειτουργία και το χαμόγελο. Συνολικά, η έγκαιρη τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων απλοποιεί την αντιμετώπιση και αποτρέπει την ανάγκη για σύνθετα και δαπανηρά σχέδια θεραπείας.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συχνοί στις μέρες μας είναι οι τραυματισμοί στην περιοχή του προσώπου και των γνάθων. Οι γναθοπροσωπικές κακώσεις απαιτούν άμεση διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση ώστε η αποκατάσταση και επούλωση των μαλακών ιστών και των γνάθων να ξεκινήσει γρήγορα. Προλαμβάνονται οι μακροχρόνιες επιπλοκές, οι δυσμορφίες, τα προβλημάτα στην λειτουργία.

Συμπερασματικά

Δυστυχώς, στις μέρες μας παρά τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα υγείας, οι ασθενείς λόγω φόβου ή άγνοιας δεν αναζητούν εγκαίρως ιατρική συμβουλή. Ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή για το όφελος της έγκαιρης θεραπείας, αλλά και οι ασθενείς δεν πρέπει να αμελούν τον τακτικό προληπτικό έλεγχο και την άμεση εξέταση αν παρατηρήσουν κάποια αλλαγή ή βλάβη στο στόμα ή πρόσωπο τους.

*Άρθρο του Δημήτριου Μασταγκά, Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού, Επιστημονικού Συνεργάτη ΥΓΕΙΑ.

















