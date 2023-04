Πολιτισμός

Τραγούδι για την ειρήνη από ένα Ελληνόπουλο

Ένα τραγούδι για την ειρήνη , που «κουβαλάει» μέσα από τους στίχους του, την λαχτάρα των παιδιών για ειρηνική συνύπαρξη των λαών και γράφτηκε από έναν μαθητή της Δ' τάξης του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, είναι ανάμεσα στα εκατοντάδες που συμμετέχουν φέτος στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού του European School Radio, με θέμα «Η νέα γενιά για την Ειρήνη».

Οι στίχοι του αναδεικνύουν, πώς τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται τον πόλεμο και πώς το πολυπόθητο ζητούμενο της ειρήνης, δεν θα πρέπει στις μέρες μας, να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από δεδομένο για όλα τα παιδιά του κόσμου.

«Αφορμή για τη δημιουργία του τραγουδιού στάθηκε η επίκαιρη για την εποχή συζήτηση για τον πόλεμο και την ειρήνη. Στο σχολείο μιλήσαμε για τα θετικά της ειρήνης και τα αρνητικά του πολέμου και ο Μιχάλης Δεμέτζος μαθητής του Δ3 του σχολείου μας εμπνεύστηκε από αυτή τη συζήτηση και κατόπιν παρότρυνσης του δασκάλου μουσικής Θεμιστοκλή Κρητικού, έγραψε τους στίχους» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του σχολείου Μαρία Γάσπαρη.

Ο Μιχάλης Δεμέτζος μέσα σε μία εβδομάδα, όπως λέει ο μουσικός του σχολείου, είχε γράψει τους στίχους και μάλιστα ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του μουσικού, που έγραψε τη μελωδία, το ίδιο απόγευμα.

«Είναι σπουδαίο τα παιδιά να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και μέσα στο σχολείο να μπορούν να τα βλέπουν να εξελίσσονται» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δάσκαλος μουσικής Θεμιστοκλής Κρητικός που συνοδεύει με την κιθάρα του, το Μιχάλη και τους συμμαθητές του, σε αυτό το τραγούδι το οποίο όλα τα παιδιά, νιώθουν κομμάτι της καρδιάς τους.

Ο μαθητής Μιχάλης Δεμέτζος είπε ότι το να γράψει τους στίχους ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, αν και όπως δεν διστάζει να αποκαλύψει, είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό μηνύματα και στους φίλους του ή την οικογένειά του.

«Έχω γράψει στίχους για τους φίλους μου, πόσο ωραία παρέα κάνουμε, έχω γράψει διάφορους στίχους και αυτό μου αρέσει πολύ» λέει με αυτοπεποίθηση και η αλήθεια είναι ότι οι στίχοι του τραγουδιού αυτού που συμμετέχει στο διαγωνισμό, συγκινούν.

Για την ειρήνη

«Η ελπίδα πάντα νικά

μέρα, νύχτα

ξανά και ξανά

το καλό μας πάει μπροστά.

Μεγάλη πληγή

μα κλείνει κρυφά

η έχθρα αυτή

του κόσμου η σκιά.

Την ειρήνη ζητώ

είν’ αυτή που ακολουθώ

η ειρήνη είναι ελπίδα και ευχή

στον πλανήτη Γη που ζούμε εγώ και εσύ.

Είναι ο πόλεμος φρικτός

σκοτεινός και καταστροφικός

μια ατέρμονη θανατική ποινή

που την ελπίδα δεν αφήνει να φανεί».

Το τραγούδι «Για την ειρήνη» του Μιχάλη Δεμέτζου μπορεί να ψηφίζεται μέχρι τις 20 Απριλίου, μέσω του site του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, όπως όμως λέει η Διευθύντρια του σχολείου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της όποιας ψηφοφορίας, τα παιδιά είναι ήδη κερδισμένα.

«Το στοίχημα της εποχής είναι να μάθουμε να μαθαίνουμε και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα και τις δυνατότητές μας. Το ότι τα παιδιά είδαν από κοντά να συμβαίνει με το συμμαθητή τους αυτό, τους έδωσε μεγάλη χαρά. Όλα νιώθουν ότι ένα κομμάτι αυτού του τραγουδιού τους ανήκει και το γεγονός ότι έγιναν ομάδα για έναν σκοπό, τα ενέπνευσε» ανέφερε η διευθύντρια του σχολείου που ξεχωρίζοντας από αυτή τη διαδικασία όσα ένιωσαν και όσα αποκόμισαν τα παιδιά, σημείωσε «ότι το να βλέπεις τα παιδιά να καμαρώνουν για το συμμαθητή τους και την επιτυχία του, είναι μεγάλο ζητούμενο και μάθημα ζωής».

Όσο για τον Μιχάλη Δεμέτζο η ειρήνη στα μάτια του φαντάζει σα μια μεγάλη παρέα. «Ειρήνη» λέει «είναι να είσαι με τους φίλους σου και να περνάς όμορφα». Όσο για εκείνους που δεν είναι φίλοι σου…… «και αυτοί με κάποιο μαγικό τρόπο αν τους δώσεις το χρόνο, θα γίνουν» λέει αφοπλιστικά και με σιγουριά, αποτυπώνοντας μέσα σε μια και μόνο κουβέντα του, όλο το μήνυμα των στίχων του τραγουδιού του.