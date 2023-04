Life

Έλι Γκούλντινγκ: Από την πανδημία και μετά δεν ξέρω κανέναν που να μην έχει άγχος

Η δημοφιλής τραγουδίστρια συμπλήρωσε 13 χρόνια επιτυχίας στα διεθνή charts και μίλησε στην βρετανική εφημερίδα «Independen», για τη διαδρομή της.

Την τραγουδίστρια Έλι Γκούλντινγκ (Ellie Goulding) την ενδιαφέρει πολύ για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το άγχος. Είναι κάτι με το οποίο παλεύει εδώ και χρόνια, πριν ακόμα και το πρώτο της άλμπουμ, «The Hey Lights», που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2010 όταν ήταν 23 ετών, όπως λέει η σε συνέντευξή της στην βρετανική εφημερίδα «Independen».

Δεκατρία χρόνια επιτυχίας στα διεθνή charts και ακόμα φοβάται ότι θα της συμβεί κάτι κακό. «Είναι εξουθενωτικό. Το απέτρεψα [το άγχος] για χρόνια γιατί απλώς ήμουν διαρκώς σε κίνηση -δεν το πρόσεχα καν επειδή έτρεχα τόσο πολύ-, ασταμάτητα. Έτσι, όταν σταμάτησα, ένιωσα ‘’Ω’’». Απρόθυμη να πάρει φάρμακα, επέλεξε αντ’ αυτών, μεταξύ άλλων, ολιστικών λύσεων, όπως κάψουλες λεβάντας, που την ηρεμούν.

Κάποτε ήταν vegan, τώρα σκέφτεται το φαγητό με διαφορετικό τρόπο. Δίνει στο σώμα της αυτό που χρειάζεται για να λειτουργήσει. «Προσπαθώ να τρώω φαγητό που έχει εξαιρετικά υψηλή θρεπτική αξία», λέει στη συνέντευξή της. «Μου αρέσει να καταλαβαίνω τι κάνει το σώμα μου και πώς λειτουργεί».

Στο πλαίσιο αυτό, όταν ήταν νεότερη, λέει πως είχε εμμονή με την άσκηση, τώρα μετά την πανδημία και την εγκυμοσύνη, λέει ότι «το νευρικό μου σύστημα βρίσκεται σε υπερένταση», και πλέον νιώθει την αξία των πιο αργών κινήσεων. «Θα συνεχίσω να δοκιμάζω πράγματα. Από την πανδημία και μετά, δεν ξέρω ούτε ένα άτομο, στην πραγματικότητα, που να μην έχει άγχος» προσθέτει.

