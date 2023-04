Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Καταγγελίες για εκφοβισμό από φερόμενα θύματα

Ότι δέχθηκαν απειλές μετά την υποβολή των καταγγελιών τους κατά της «Κιβωτού», υποστηρίζουν δύο γυναίκες.

Του Κώστα Τάτση

Προσπάθειες εκφοβισμού από ανθρώπους της «Κιβωτού», για να σωπάσουν καταγγέλλουν πως δέχθηκαν δυο γυναίκες. Μιλώντας στην real news, θεωρούν πως βρήκαν δικαίωση μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στον πατέρα Αντώνιο αλλά και σε ακόμη επτά πρώην εργαζόμενους της δομής.

Η νεαρή Δέσποινα μαζί με τον αδελφό της είχε μεταφερθεί από τις αρμόδιες Αρχές στην Κιβωτό. Είχε υποστηρίξει πως δέχονταν καθημερινά bullying, αυστηρές τιμωρίες και λεκτικές επιθέσεις.

Οι μήνες σιωπής που πέρασαν από τις πρώτες καταγγελίες μέχρι την τωρινή εξέλιξη ξεσκέπασαν αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να μας εκφοβίσουν για να σωπάσουμε. Οι φωνές μας όμως όχι μόνο δε σταμάτησαν αλλά δυνάμωσαν για να ακουστούν σε όλους και σε αυτούς που δεν πίστεψαν.

Η 28χρονη Δέσποινα από την Θεσσαλονίκη είχε καταγγείλει πως ενώ εκείνη δούλευε καθημερινά για να φροντίζει την μητέρα της όπως λέει, κάποιοι άνθρωποι της δομής την ώθησαν να κάνει διαθήκη που την αποκλήρωνε και άφηνε την περιουσία της στην Κιβωτό.

«Η μητέρα μου πέθανε και άφησε μία διαθήκη στην οποία αποκληρώνει εμένα και αφήνει τα πάντα στην Κιβωτό. Μέσα στην διαθήκη γράφει ότι με αποκληρώνει επειδή ήμουν βίαιη, τη χτυπούσα βάναυσα και ότι υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία για αυτή τη συμπεριφορά», αναφέρει η δεύτερη καταγγέλλουσα.

Η δικαστική διαμάχη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί αλλά όπως υποστηρίζει η ίδια αισθάνεται ήδη δικαιωμένη μετά τις διώξεις από τις δικαστικές αρχές.

