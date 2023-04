Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο U20: Στην Αργεντινή ο τελικός

Η ανακοίνωση της FIFA για τη διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάτω των 20 ετών.

Στην Αργεντινή θα διεξαχθεί τελικά η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17/4) η FIFA, μετά την απόφασή της να αφαιρέσει το ποδοσφαιρικό τουρνουά από την Ινδονησία. Η χώρα της Νότιας Αμερικής είχε καταθέσει υποψηφιότητα να αναλάβει το Μουντιάλ κάτω των 20 ετών, αφότου η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε τη διοργάνωση από την Ινδονησία, και επιτροπή της FIFA επιθεώρησε την προηγούμενη εβδομάδα τις εγκαταστάσεις στην Αργεντινή. Μετά την εξέλιξη αυτή, άνοιξε ο δρόμος για την ανάθεση του τουρνουά στην Αργεντινή, την οποία επικύρωσε το συμβούλιο της FIFA.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο U20 θα διεξαχθεί το διάστημα 20 Μαΐου-11 Ιουνίου 2023 και θα περιλαμβάνει έξι ομίλους των τεσσάρων ομάδων, με την Αργεντινή να παίρνει τη θέση της Ινδονησίας. Η Αργεντινή έχει κατακτήσει έξι φορές το τρόπαιο στη διοργάνωση, την οποία φιλοξένησε επίσης το 2001. Μετά την επιβεβαίωση ότι η Αργεντινή θα είναι η «οικοδέσποινα» της διοργάνωσης, η κλήρωση για το Μουντιάλ κάτω των 20 ετών θα λάβει χώρα την προσεχή Παρασκευή (21/4) στην έδρα της FIFA, στη Ζυρίχη.

