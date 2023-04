Κόσμος

Σουδάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες από τις συγκρούσεις. Κινητοποίηση του ΥΠΕΞ για την ιατροφαρμακευτική φροντίδα στους Έλληνες τραυματίες.

Οι μάχες που μαίνονται από το Σάββατο στο Σουδάν έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 270 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 2.600, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Καταδικάζω όλες τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών» και «στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τους αδελφούς και τις αδελφές μας στο Σουδάν», ανέφερε χθες Τρίτη ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Κατήγγειλε ακόμη τις «λεηλασίες δομών υγείας» και τη «χρησιμοποίηση άλλων για στρατιωτικούς σκοπούς».

Η βοήθεια που είχε διανείμει ο ΠΟΥ προτού ξεσπάσουν οι μάχες σε δομές υγείας στη χώρα έχουν εξαντληθεί, είπε ακόμη, και επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη εχθροπραξίες, είναι αδύνατο να οργανωθούν νέες παραδόσεις και νοσοκομεία στο Χαρτούμ δεν έχουν απολύτως απαραίτητα εφόδια για να περιθάλψουν τραυματίες.

Κάλεσε εκ νέου να προσφερθεί ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δομές υγείας σε όσους τη χρειάζονται και κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να «εργαστούν για να υπάρξει ειρήνη».

Παρότι συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του Νότιου Σουδάν ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», και τις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που βρίσκεται στην εξουσία στο Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021, να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός χθες το βράδυ, συνέχιζαν να ακούγονται πυρά και εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Τα μέρη αλληλοκατηγορήθηκαν για αθέτηση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, για την παροχή άμεσης ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στους δυο Έλληνες τραυματίες που βρίσκονται στο Χαρτούμ:

"Κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα η καλύτερη δυνατή ιατροφαρμακευτική βοήθεια στους δυο Έλληνες τραυματίες, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν η οποία δεν επιτρέπει επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός είναι ενήμερος της παρουσίας και των αναγκών και των υπόλοιπων Ελλήνων στο Χαρτούμ, πλην των δυο τραυματιών. Παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συντονισμό με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. για θέματα Ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν".

