ARTEMIS: Το ανθρωπόμορφο ρομπότ που παίζει ποδόσφαιρο (βίντεο)

Έτοιμο να… σκοράρει στο γήπεδο είναι το ανθρωπόμορφο ρομπότ που παίζει ποδόσφαιρο.



Λιονέλ Μέσι, το νου σου! Η ARTEMIS είναι εδώ!

Με ύψος 1,42 μ. και βάρος 38 κιλά, η ARTEMIS είναι το πρώτο στο είδος του ρομπότ που αναπτύχθηκε από τους μηχανολόγους μηχανικούς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και είναι έτοιμο για το γήπεδο.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η ARTEMIS (το όνομα προέκυψε από τα αρχικά των λέξεων Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability, Προηγμένη Ρομποτική Τεχνολογία για Αυξημένη Κινητικότητα και Βελτιωμένη Σταθερότητα) μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία της ακόμη κι όταν δέχεται δυνατές κλωτσιές και σπρωξιές και να μην επηρεάζεται από αντικείμενα που ρίχνονται πάνω της, ενώ είναι επίσης ικανή να τρέχει. Όμως αυτό που διαφοροποιεί την ARTEMIS επιπλέον όλων αυτών είναι η ικανότητά της να κλωτσάει την μπάλα.

«Αν το ρομπότ σου δεν μπορεί ούτε καν να παίξει ένα ποδοσφαιρικό ματς, πώς θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το ρομπότ για πιο σημαντικά πράγματα, όπως να σώζει ζωές ανθρώπων;», λέει ο Ντένις Χονγκ, καθηγητής μηχανολογίας και αεριοδιαστημικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ρομποτικής και Μηχανισμών (RoMeLa) στο UCLA, το οποίο έχει αναπτύξει την ARTEMIS.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα ρομπότ που παίζουν ποδόσφαιρο, χρησιμοποιούνται επίσης για άλλες εφαρμογές, όπως η κατάσβεση πυρκαγιών και οι επιχειρήσεις ανακούφισης έπειτα από καταστροφές, δήλωσε ο Χονγκ.





Η ARTEMIS μπορεί να μην είναι παρούσα στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, όμως η ομάδα του Χονγκ θα παρουσιάσει τις πλήρεις ποδοσφαιρικές δυνατότητές της στο RoboCup, το «Μουντιάλ» των ρομπότ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Μπορντώ της Γαλλίας.

Η μείζων καινοτομία του εν λόγω ρομπότ είναι το ότι οι μηχανικοί σχεδίασαν κατά παραγγελία τους ενεργοποιητές του -τις συσκευές που παράγουν κίνηση από την ενέργεια- ώστε να συμπεριφέρονται σαν βιολογικοί μύες, αντίθετα από τους δύσκαμπτους ενεργοποιητές που διαθέτουν τα περισσότερα ρομπότ.

Οι ενεργοποιητές της ARTEMIS είναι επίσης μοναδικοί επειδή λειτουργούν με ηλεκτρισμό και όχι υδραυλικά. Αυτό σημαίνει πως το ρομπότ είναι λιγότερο θορυβώδες και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, ενώ είναι επίσης πιο καθαρό, καθώς από τα υδραυλικά συστήματα διαρρέουν πολλές φορές υγρά.

Ο φοιτητής του RoMeLa Τζάστιν Κουάν λέει πως, σε ό,τι τον αφορά, θέλει να κατασκευάζει ρομπότ για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων.

«Το να βλέπεις αυτά τα ρομπότ να βοηθούν ώστε η ρομποτική τεχνολογία να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο είναι πραγματικά ικανοποιητικό, επειδή σκέφτεσαι πως το όνειρο έρχεται πιο κοντά», εξηγεί.

