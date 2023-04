Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων, τις ώρες του "14ου Διεθνιούς Ημιμαραθωνίου" στις περιοχές του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Κυριακή 23 Απριλίου, στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «14ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 05:00 έως τις 13:00, στις λεωφόρους:

Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Παλαιά Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιωάννου Φιξ και της Νέας Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, από τις ώρες 04:00 έως τις 13:00, στην Ανώνυμη Οδό (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Π. Φαλήρου), στο τμήμα της από τη νότια είσοδο της Μαρίνας Φλοίσβου έως την οδό Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται:

Από Αθήνα προς Γλυφάδα μέσω της Λ. Αμφιθέας.

Από Πειραιά προς Γλυφάδα μέσω του ανερχόμενου ρεύματος της Λ. Συγγρού (προς Αθήνα), ακολουθώντας τη διαδρομή Ζησιμοπούλου-Αγ. Αναργύρων-Αμφιθέας ή Δημοσθένους-Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Ποσειδώνος και εν συνεχεία προς Γλυφάδα.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

