Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Θρήνος για τον άτυχο νέο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται άλλοι τρεις επιβάτες του ενός αυτοκινήτου. Πως συνέβη το δυστύχημα.

Ένας νέος άνδρας, μόλις 19 ετών, είναι ο νεκρός από την φονική πρόσκρουση λεωφορείου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης πάνω σε δύο αυτοκίνητα, που ήταν στην ΛΕΑ, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πλαταμώνα.

Στην έξοδο της σήραγγας του Πλαταμώνα, το διώροφο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, έπεσε πρώτα πάνω σε ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και αμέσως μετά σε άλλο ένα ΙΧ, τα οποία ήταν σταθμευμένα στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν όχι έξι, όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, αλλά επτά επιβάτες των δύο ΙΧ αυτοκινήτων.

Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης και οι άλλοι τρεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Κοκολάκος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, ο ένας εκ των τεσσάρων τραυματιών που μεταφέρθηκαν στην Κατερίνη, μόλις 19 ετών, υπέκυψε στα τραύματα του.

Ο 19χρονος ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και οι τρεις σοβαρά τραυματίες, 19, 22 και 34 ετών. Ο 19χρονος σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας, χειρουργήθηκε και εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι άλλοι δύο σοβαρά τραυματίες, 22 και 34 ετών, μεταφέρθηκαν διασωληνωμενοι από το Ν οσοκομείο Κατερίνης στο Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" της Θεσσαλονίκης. Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη έχουν υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις.

Ένας 44χρονος μια 42χρονη και μια 8χρονη οι οποίοι επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο οδηγός του ΚΤΕΛ συνελήφθη και έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς.

Από τους 77 επιβάτες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ δεν τραυματίστηκε κάνεις συνέχισαν το ταξίδι τους προς Αθήνα με άλλο λεωφορείο το οποίο έφτασε από Θεσσαλονίκη.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.





