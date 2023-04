Κόσμος

Κένυα: αυξάνονται οι νεκροί πιστοί αίρεσης, που νήστεψαν μέχρι θανάτου (εικόνες)

Δεκάδες πτώματα πιστών αίρεσης, εντοπίστηκαν σε δάσος στην Κένυα. Είχαν διαταχθεί από τον αρχηγό της αίρεσης να λιμοκτονήσουν.

Η κενυατική αστυνομία έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής τα πτώματα 47 ανθρώπων, που θεωρεί ότι ήταν μέλη μιας χριστιανικής αίρεσης τα οποία πίστευαν ότι θα πήγαιναν στον παράδεισο αν νήστευαν μέχρι θανάτου.

Η αστυνομία άρχισε από την Παρασκευή την εκταφή των πτωμάτων από το δάσος Σακαχόλα, κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι. «Συνολικά, 47 άνθρωποι πέθαναν στο δάσος Σακαχόλα», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τσαρλς Καμάου μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία διέσωσε 15 μέλη της αίρεσης, της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης, τα οποία είπαν ότι διατάχθηκαν να λιμοκτονήσουν. Τέσσερις από αυτούς τους ανθρώπους ωστόσο πέθαναν προτού να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Ο ηγέτης της αίρεσης, ο Πολ Μακένζι, συνελήφθη αφού έφτασε στις αρχές μια πληροφορία που έκανε λόγο για «ρηχούς τάφους» στους οποίους είχαν ενταφιαστεί τουλάχιστον 31 πιστοί. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μακένζι αρνήθηκε να φάει ή να πιει οτιδήποτε όσο ήταν υπό κράτηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κιτούρε Κιντίκι είπε ότι ολόκληρο το δάσος, έκτασης περίπου 3.200 στρεμμάτων, έχει αποκλειστεί και έχει κηρυχθεί σκηνή εγκλήματος.

«Αυτό το φρικτό χαστούκι στη συνείδησή μας πρέπει να οδηγήσει όχι μόνο στην αυστηρή τιμωρία των δραστών αυτής της θηριωδίας σε βάρος τόσων αθώων ψυχών, αλλά και σε αυστηρότερους κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της αυτορύθμισης) για κάθε εκκλησία, τέμενος, ναό ή συναγωγή», πρόσθεσε.

