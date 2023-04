Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Προστάτης, τένοντες, άγχος και η επίδραση του στρες στο βάρος μας

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Πόσο έτοιμο είναι το παιδί μας για την πρώτη Δημοτικού; Η καθοριστική σημασία του Νηπιαγωγείου.

Υπερπλασία προστάτη: Νέες μέθοδοι αντιμετώπισης με ατμό και λέιζερ.

Τι δυναμώνει και τι βλάπτει τους τένοντές μας;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Οδηγός τσέπης για την έμφυλη βία από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και την UNICEF.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Κρίση άγχους ή κρίση πανικού. Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Η επίδραση του στρες στα κιλά μας.

Έχουμε αλλεργία ή ίωση; Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Το παρεξηγημένο ινδικό χοιρίδιο. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

