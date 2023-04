Αθλητικά

FIBA: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027 στο Κατάρ

Στο Κατάρ θα γίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027. Οι δηλώσεις του ΓΓ της FIBA.

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027 όπως ανακοίνωσε η FIBA. Αυτή θα είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση για την ασιατική χώρα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2022.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, μιλώντας σχετικά είπε τα εξής:

«Θα ήθελα να συγχαρώ την μπασκετική Ομοσπονδία του Κατάρ για την πετυχημένη της προσφορά και είμαστε αισιόδοξοι ότι η διοργάνωση θα έχει την υψηλότερη ποιότητα εντός και εκτός παρκέ.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτή την διοργάνωση έχουν ικανότητες, εμπειρία και καλό ιστορικό, έχοντας φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις και στο παρελθόν σε πολλά ολυμπιακά αθλήματα».

Υπενθυμίζεται ότι η φετινή διοργάνωση θα θα φιλοξενηθεί σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία (25/8-10/9).

