Παναιτωλικός - Λεβαδειακός: Ισοφάριση με buzzer beater για τους Αγρινιώτες

Τον έναν βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν ο Παναιτωλικός και ο Λεβαδειακός στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League.



Τον έναν βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν ο Παναιτωλικός και ο Λεβαδειακός (2-2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League. Ο Ζοάο Πέδρο ήταν ο «ήρωας» της ομάδας του Αγρινίου, αφού αυτός είχε μειώσει σε 2-1 στο 60ό λεπτό, αλλά αυτός διαμόρφωσε και το τελικό σκορ, στο 14ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα της Λιβαδειάς έχασε μεγάλη ευκαιρία να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση, καθώς είχε προηγηθεί με 2-0 με τον Γιώργο Νίκα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων και τις δύο φορές (10 πεν., 44΄).

Αν και ο Παναιτωλικός είχε μία πολύ καλή στιγμή μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Βινίσιους με κεφαλιά απομάκρυνε, αλλά ο Χουχούμης πήρε την μπάλα και με σουτ έστειλε την μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκροφ, ο Λεβαδειακός ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ. Στο 6ο λεπτό, ο Μάρτενσον στην προσπάθειά του να διώξει ανέτρεψε τον Βρακά, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι, κάτι που επαλήθευσε και ο έλεγχος VAR. O Γιώργος Νίκας που κλήθηκε να το εκτελέσει βρήκε δίχτυα (δοκάρι και μέσα), στο 10ο λεπτό, για το 1-0 των φιλοξενούμενων.

Ο Λεβαβειακός είχε ευκαιρίες εν συνεχεία για το 2-0, με το δοκάρι του Βρακά και σουτ του Νίκα. Ο Λεβαδειακός ανέβασε ρυθμό και απείλησε την εστία του αντιπάλου, όπως αυτή στο 28ο λεπτό με τον Χουάνπι ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής ανάγκασε τον Γκροφ να πραγματοποιήσει μεγάλη επέμβαση και να παραχωρήσει κόρνερ. Ο Χουχούμης έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Όμως, στο 44ο λεπτό, ο Γερεμέγεφ έβγαλε την ασίστ από τα δεξιά κι ο Νίκας πετάχτηκε στον αέρα, νικώντας τον Ανέστη για το 2-0 του Λεβαδειακού.

Με την επανέναρξη και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό, ο διαιτητής Σιδηρόπουλος υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού για έξοδο του Γκροφ πάνω στον Καρέλη. Στη συνέχεια ωστόσο, πήρε πίσω την απόφασή του, αφού έλεγξε τη φάση στο VAR. Και στο 54΄, ο Γιώργος Νίκας προσπάθησε να πετύχει χατ-τρικ, με βολέ μέσα από την περιοχή, αλλά του είπε «στοπ» ο Ανέστης παραχωρώντας κόρνερ. Στο 60ό λεπτό, πάντως ο Παναιτωλικός μείωσε σε 2-1, όταν ο Ντίας έβγαλε τη σέντρα κι ο Ζοάο Πέδρο (είχε μπει αλλαγή στη θέση του Δημήτρη Κολοβού στο 46΄) με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Αναστασίου έκανε αλλαγές, ρίχνοντας τους Ντουάρτε και Σενγκέλια αντί των Χουχούμη και Μόρσεϊ αντίστοιχα στο 66ο λεπτό, ενώ στο 65΄ ο Πετράκης πέρασε τον Τζημόπουλο στη θέση του Πάουλο Βινίσιους. Ο Μπουζούκης στο 88ο λεπτό έχασε δύο φορές την ευκαιρία να κάνει το 2-2, αλλά στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σιδηρόπουλος μέσω VAR έδειξε την άσπρη βούλα για ανατροπή του Μάρτενσον. Ο Πέδρο ανέλαβε την εκτέλεση ισοφαρίζοντας με buzzer beater στο 14ο λεπτό.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Χουχούμης, Αποστολάκης, Ζοάο, Ανέστης - Νίκας, Σαχπεκίδης, Γιαννιώτας, Γκροφ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον, Χουχούμης (66΄ Ντουάρτε), Στάγιτς, Μάρτενσον, Ντίας (80΄ Μπουζούκης), Κολοβός (46΄ Πέδρο Ζοάο), Χουάνπι, Μόρσεϊ (66΄ Σενγκέλια), Καρέλης (80΄ Βοϊλής)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Χαμόντ (81΄ Μπελμόντ), Βινίσιους (65΄ Δημόπουλος), Τσάπρας, Νίκας, Μεχία, Γιαννιώτας (82΄ Παναγιώτου), Γερεμέγεφ (89΄ Γερεμέγεφ), Βρακάς (46΄ Σαχπεκίδης), Λιάγκας, Παζ

