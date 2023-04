Υγεία - Περιβάλλον

Αιμορροΐδες: Ένα “μικρό - μεγάλο” πρόβλημα

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα αίτια που προκαλούν τις αιμορροΐδες, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Οι αιμορροΐδες, είναι ένα σύμπλεγμα αγγείων, -το αιμορροϊδικό πλέγμα-, που έχει κάθε άνθρωπος και μεταφέρει αίμα στην περιοχή του πρωκτού. Το πρόβλημα ξεκινά όταν οι αιμορροΐδες διογκωθούν και οι ιστοί που τις συγκρατούν στη θέση τους χαλαρώσουν, με αποτέλεσμα να προπίπτουν μέσα από τον πρωκτικό δακτύλιο.

Γιατί όμως όταν συμβαίνει αυτό αποτελεί ένα «μικρό μεγάλο» πρόβλημα; Στο ερώτημα απαντά ο κ. Διαμαντής Ε. Θωμάς M.D. Ph.D. F.A.C.S., ειδικός στη Λαπαροσκοπική Ρομποτική Ογκολογική Χειρουργική, Διευθυντής -Γενικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital ο οποίος τονίζει: «Όπως δείχνουν οι αριθμοί ένα στα τρία άτομα ή/και 4.000 άτομα που εισάγονται ετησίως στα ελληνικά νοσοκομεία λόγω αιμορροΐδων γνωρίζουν ότι, οι αιμορροΐδες παρόλο που δεν είναι κατά κανένα τρόπο απειλητικό για τη ζωή πρόβλημα, είναι πρόβλημα βασανιστικό για την καθημερινότητα».

Πώς προκαλούνται οι αιμορροΐδες

Οι αιμορροΐδες προκαλούνται συχνά από ένα συνδυασμό πολλών παραγόντων, όπως το σφίξιμο κατά τη διάρκεια μιας κένωσης, συχνή δυσκοιλιότητα (σκληρές ή δύσκολες κενώσεις), διάρροια (συχνή χαλαρή, υδαρής κένωση), εγκυμοσύνη, παχυσαρκία, κίρρωση του ήπατος.

Τα συμπτώματα μπορούν να είναι: πόνος και πίεση στο πρωκτικό κανάλι, ένα εξόγκωμα, φαγούρα και πόνος στον πρωκτό ή/και γύρω από αυτόν ή/και αίμα στο εσώρουχο ή στο χαρτί τουαλέτας.

«Οι περισσότεροι ασθενείς, παρά τη μεγάλη ενόχληση, αποφεύγουν την επίλυση του προβλήματος αυτού λόγω του φόβου της παραδοσιακής χειρουργικής θεραπευτικής αντιμετώπισης και του έντονου πόνου που κατά κανόνα την ακολουθεί. Επιπλέον, το γεγονός ότι η νόσος αυτή αφορά μια περιοχή του σώματος για την οποία το ευρύ κοινό πολλές φορές νιώθει άβολα να συζητήσει ή να ενδιαφερθεί σοβαρά, επιτείνει το φαινόμενο της αποφυγής της λύσης του προβλήματος.

Η συνήθης εικόνα είναι: ο ασθενής με αιμορροΐδες φθάνει στον ιατρό αργά, με το πρόβλημα σε προχωρημένη κατάσταση, χωρίς σωστή κατανόησή του και, κάποιες φορές, έχοντας δοκιμάσει κάποια θεραπεία/γιατροσόφι που του παρείχε κάποιος γνωστός/γείτονας/φίλος…

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κάθε ενόχληση στην περιοχή του πρωκτού δεν πρέπει να αποδίδεται στις αιμορροΐδες. Υπάρχουν παθήσεις που εμφανίζονται συχνότατα στον γενικό πληθυσμό με ανάλογο τρόπο με τις αιμορροΐδες ή συνυπάρχουν με αυτές, όπως ραγάδες, περιπρωκτικά συρίγγια, αποστήματα και πλήθος άλλες.

Η λαθεμένη εκτίμηση από τον ασθενή αλλά και δυστυχώς η ανεπιτυχής διάγνωση, κάποιες φορές, από τον μη ειδικό ιατρό, οδηγεί στην ύπαρξη άλλων συμπτωμάτων ακόμα και μετά από εγχείρηση για αιμορροΐδες», επισημαίνει ο ειδικός.

Θεραπεία

Η θεραπεία των αιμορροΐδων όταν αυτές βρίσκονται σε αρχικά στάδια είναι συντηρητική. Όταν οι αιμορροΐδες επιμένουν και, παρά τα συντηρητικά μέτρα που θα εφαρμοστούν, παραμένουν πολύ διογκωμένες, δεν ξαναμπαίνουν μέσα και, κυρίως, αιμορραγούν συνεχώς τότε απαιτείται θεραπεία με κάποια επεμβατική μέθοδο.

«Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετές τεχνικές και χειρουργικά μηχανήματα (HAL, LONGO, LASER, THD, ANGIODIN, TRILOGY, RAFAELO κ.ά) για τη θεραπεία των αιμορροΐδων.

Το θέμα όμως δεν είναι τόσο το ποια τεχνική ή ποιο μηχάνημα θα εξασφαλίσει την καλύτερη θεραπεία, αλλά το να εξατομικευθεί αυτή η θεραπεία ανά ασθενή.

Αυτό σημαίνει ότι ο χειρουργός θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και εξοικείωση τόσο με τα μηχανήματα, έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί τα περισσότερα (αν όχι όλα), όσο και με τις τεχνικές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει την κατάλληλη τεχνική ή ακόμη και συνδυασμό τεχνικών όπως π.χ. ο συνδυασμός «Milligan-Morgan» με χρήση laser, για να παράσχει τα καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα.

Πέρα όμως από την ιδανική χειρουργική τεχνική, βασική προϋπόθεση για να έχει επιτυχία ένα χειρουργείο για αιμορροΐδες είναι το να αλλάξει η/ο ασθενής συνήθειες αφόδευσης.

Δηλαδή, πρέπει:

να επιδιώκει γρήγορη κένωση, περίπου 5-7 λεπτά

να πλένεται με χλιαρό νερό μετά την κένωση

να έχει διατροφή πλούσια σε φυτικές, έτσι ώστε να διευκολύνει τις κενώσεις της/του.

Αν δεν γίνουν πράξη τα παραπάνω, η πιθανότητα υποτροπής μετά από το χειρουργείο είναι μεγάλη.

Και θα είναι πραγματικά «άδικο» για τον ασθενή και τον ιατρό του, σήμερα που η αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής σε συνδυασμό με τη διαρκή αναβάθμιση της τεχνολογίας, προσφέρουν ιδιαίτερα αποτελεσματικούς τρόπους να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αιμορροΐδων μη επεμβατικά, ανώδυνα, αναίμακτα και με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα, το να μην απαλλαγεί μια και καλή από αυτό το μικρό-μεγάλο πρόβλημα, εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του σε κάποιες απλές οδηγίες», καταλήγει ο κ. Θωμάς.