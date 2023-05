Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Κηφισιά: Η ΝΔ είναι με την Πρωτομαγιά, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Πρωταπριλιά

Μιλώντας σε πολίτες στο εμπορικό κέντρο της περιοχής, ο πρωθυπουργός άσκησε δριμύτατη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για ψεύτικες υποσχέσεις.

Στην Κηφισιά βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.



«Σήμερα πρωτομαγιά, μέρα των εργαζομένων…είναι η ώρα να σκεφτούμε ποιο είναι το κόμμα που αγωνίστηκε για τα συμφέροντα των εργαζομένων» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ είναι αυτή που αύξησε τον βασικό μισθό στα 780 ευρώ, εισήγαγε την ψηφιακή καρτα εργασίας, αύξησε τις άδειες μητρότητας και πατρότητας και ενίσχυσε τους ελέγχους σε αγορά εργασίας.

«Τελικά, η ΝΔ είναι με την πρωτομαγιά και ο Αλέξης Τσίπρας με την πρωταπριλιά. Διότι από ψέματα άλλο τίποτα, έχει μείνει ένα μήνα πίσω» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στην Κηφισιά

«Μιας και σήμερα είναι Πρωτομαγιά -η μέρα των εργαζομένων- είναι ίσως και μια ευκαιρία να σκεφτούμε τελικά ποιο είναι το κόμμα, ποια είναι η παράταξη, ποια είναι η κυβέρνηση που αγωνίστηκε για τα συμφέροντα των εργαζόμενων.

Ποιοι είναι αυτοί, που αύξησαν τον βασικό μισθό κατά 20% και τον πήγαν στα 780 ευρώ.

Ποιοι είναι αυτοί που εισήγαγαν την ψηφιακή κάρτα εργασίας για να μπορέσουν όλες οι υπερωρίες να καταγράφονται.

Ποιοι είναι αυτοί που αύξησαν τις άδειες μητρότητας και πατρότητας, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έχουμε άδεια πατρότητας.

Ποιοι είναι αυτοί, που ενίσχυσαν τους ελέγχους στην αγορά εργασία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες που τον υποδέχθηκαν στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς.



«Αφήσαμε πίσω την Ελλάδα του γκρίζου και της μιζέριας - Η δική μας Ελλάδα είναι πιο αισιόδοξη, πιο φωτεινή»

«Τελικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την Πρωτομαγιά και ο Τσίπρας είναι με την Πρωταπριλιά. Διότι από ψέματα άλλο τίποτα. Έχει μείνει ένα μήνα πίσω», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Έβλεπα -ίσως τα είδατε και εσείς- τα σποτάκια της διαφημιστικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, γκρίζο και μαύρο παντού. Και αναρωτιέμαι αν αυτή είναι η Ελλάδα την οποία βιώνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Η απάντηση είναι “όχι”, φίλες και φίλοι.

Η Ελλάδα του γκρίζου και της μιζέριας ήταν η δική τους Ελλάδα που την αφήσαμε για τα καλά πίσω το 2019. Η δική μας Ελλάδα είναι πιο αισιόδοξη, πιο φωτεινή.

Προσέξτε, δεν είναι μια Ελλάδα χωρίς προβλήματα. Πρώτοι εμείς είπαμε ότι διαχειριστήκαμε πολλές δυσκολίες και ότι πρέπει να εξακολουθούμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Η ακρίβεια είναι ακόμα εδώ και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Γι’ αυτό και σπεύσαμε και στηρίξαμε τα νοικοκυριά, με μια σειρά από εργαλεία για να μπορέσουμε να απαλύνουμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία της εισαγόμενης ακρίβειας.

Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν ρωτήσετε οποιονδήποτε αντικειμενικό πολίτη σήμερα -δεν αναφέρομαι κατ’ ανάγκη σε πολίτες που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία- αν η χώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι ήταν το ’19, θα σας πουν καταφατικά “ναι”. Η Ελλάδα σήμερα είναι στο σωστό δρόμο.

Και αυτός ο δρόμος που αναγνωρίζεται, αυτή η πορεία που αναγνωρίζεται πια από όλες και από όλους, από τους ξένους οίκους, από τους ξένους αναλυτές, είναι μια πορεία η οποία πρέπει να συνεχιστεί», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η ΝΔ κατέθεσε υπόμνημα στον Άρειο Πάγο - Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα μια φορά απών από το δημοκρατικό καθήκον»

«Θέλω μόνο να κάνω την αντίστιξη μεταξύ ενός κόμματος το οποίο έχει ένα κοστολογημένο και μελετημένο πρόγραμμα και μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης η οποία υπόσχεται παροχές που ξεπερνούν τα 70 δισ. χωρίς να λέει τίποτα άλλο συγκεκριμένο, αναζητώντας και πάλι να κοροϊδέψει τους πολίτες, όπως το έκανε το 2015.

Τους απαντώ εδώ, από το Βόρειο Τομέα, από την Κηφισιά, ότι το 2023 δεν είναι 2015. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν. Δεν θέλουν δεύτερη φορά στη συμφορά. Θα δώσουν δεύτερη εντολή στην προκοπή. Και αυτό το μήνυμα, ειδικά εδώ από το Βόρειο Τομέα, θα το στείλουμε και θα το στείλουμε με τρόπο εκκωφαντικό. Είναι ένα μήνυμα δημοκρατικής εγρήγορσης.

Και μιας και μιλώ για δημοκρατική εγρήγορση, δεν μπορώ να μη σχολιάσω ένα γεγονός το οποίο είναι επιεικώς απαράδεκτο. Χθες τελείωσε η προθεσμία για την κατάθεση υπομνημάτων από τα κόμματα για την υπόθεση η οποία εκδικάζεται στο Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, εάν οι μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής θα μπορέσουν να συγκροτήσουν συνδυασμούς και να κατέβουν στις εθνικές εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε υπόμνημα επιχειρηματολογώντας επί της ουσίας της υπόθεσης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε υπόμνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απών. Απών ακόμα μια φορά από το δημοκρατικό καθήκον. Από το δημοκρατικό καθήκον να κρατήσουμε έξω από τη Βουλή αυτούς οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα ενός κόμματος, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια εγκληματική συμμορία.

Λυπάμαι που κάποιοι εξακολουθούν να κλείνουν το μάτι στα άκρα και να ψαρεύουν ψήφους σε θολά νερά.

Εμείς σε κάθε περίπτωση, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα μιλάμε πάντα συγκροτημένα, πολιτικά, χωρίς αυταρέσκεια, χωρίς αλαζονεία, χωρίς να επιδιώκουμε ούτε την όξυνση ούτε την πόλωση.

Έχουμε πράγματα να πούμε για αυτά τα οποία κάναμε. Έχουμε αναγνωρίσει με θάρρος τα λάθη μας και έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα διορθώσουμε. Αλλά κυρίως έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, περπάτησε και στην ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, όπου είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα περίπτερα των εκθετών και να συνομιλήσει με πολίτες.

