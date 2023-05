Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Παρέμβαση της ΕΟΕ για το ΟΑΚΑ

Ασφαλιστικά μέτρα της ΕΟΕ για την αναβολή συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ για την παραχώρηση του κλειστού στον Παναθηναϊκό. Η ανακοίνωση της ΕΟΕ.

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα 1η Μαΐου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την επικείμενη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ την Τρίτη 2 Μαΐου, της σύμβασης παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου στον Παναθηναϊκό.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΕ αναφέρεται: «Η ΕΟΕ αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να μην διεξαχθεί η συνεδρίαση της 2ας Μαΐου, που έχει ως θέμα συζήτησης τη συγκεκριμένη σύμβαση, καθώς το περιεχόμενο της διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τον νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2022 για τη παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου.

Επίσης θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα αντίδρασης, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, προκειμένου να μην «ξεσπιτωθούν» τα ερασιτεχνικά αθλήματα και οι Εθνικές ομάδες από το ΟΑΚΑ, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε έκταση κυριότητας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ακολούθως, η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τα δύο μέλη της στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ να ζητήσουν αναβολή της συζήτησης, επειδή η σύμβαση δεν καλύπτει ούτε το νόμο, ούτε τα συμφωνηθέντα στη συνάντηση που έγινε στις 17 Μαΐου 2022, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές συμπεριλαμβανόμενης και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

Πάγια θέση της ΕΟΕ είναι ότι συμφωνεί με την εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συντηρούνται καλύτερα, να παραμένουν λειτουργικές και να εξυπηρετούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες του ελληνικού αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σύμφωνη με την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου «Νίκος Γκάλης» καθώς και προπονητηρίων στον Παναθηναϊκό, με την προϋπόθεση να μην εκδιωχθούν από τον δικό τους χώρο τα ερασιτεχνικά αθλήματα που φιλοξενούνται εκεί για πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν άλλους χώρους προπόνησης.

Η ΕΟΕ υπενθυμίζει και τη δέσμευση της Πολιτείας, δια στόματος του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, για την κατασκευή ενός πολυδύναμου κλειστού γυμναστηρίου στη συμβολή των οδών Σπύρου Λούη και Κύμης, στο οποίο θα μεταφερθούν η ξιφασκία και τα υπόλοιπα αθλήματα που έχουν στέγη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών.

Ωστόσο, μέχρι την αποπεράτωση του συγκεκριμένου κλειστού γυμναστηρίου – για την κατασκευή του οποίου έως τώρα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια όπως είχε συμφωνηθεί - δεν είναι δυνατόν να ξεσπιτωθούν τα ερασιτεχνικά αθλήματα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά ότι θεωρεί αυτονόητο κ αυτοδίκαιο ότι σύλλογοι με σπουδαία ιστορία και προσφορά στη χώρα, πρέπει να έχουν τις δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να συμβεί αφήνοντας στο δρόμο τα ερασιτεχνικά αθλήματα και τους αθλητές που προσπαθούν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες, να προπονούνται και να γυμνάζονται για να κάνουν υπερήφανους όλους τους Έλληνες!».

