Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από το δοκιμαστικό δρομολόγιο

"Βόλτα" με το μετρό Θεσσαλονίκης, που κάνει το δοκιμαστικό του δρομολόγιο.

Βίντεο με τη δοκιμαστική κίνηση ενός συρμού του Μετρό Θεσσαλονίκης έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω Facebook, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Νίκος Ταχιάος

Πρόκειται, όπως αναφέρει, "για τη μετακίνηση ενός συρμού από τον Σταθμό Παπάφη σε άλλον σταθμό που αποτυπώνει πώς θα λειτουργεί το δίκτυο σε ένα χρόνο που θα ολοκληρωθεί το έργο και τι θα βλέπουν οι μπροστινοί επιβάτες"

Ο κ Ταχιάος αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτηση του

"Ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν θα απουσίαζε από την προεκλογική αντιπαράθεση, είναι αυτονόητο. Δεν είναι λίγοι, όσοι μηδενίζουν την πρόοδο του έργου και αμφισβητούν πως βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσής του. Και φυσικά, κάθε τι σχετικό με ένα έργο που βρίσκεται στον 18ο χρόνο της κατασκευής του, είναι λογικό να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία.

Επειδή λοιπόν μια εικόνα αναπληρώνει χίλιες λέξεις, ιδού το βίντεο της μετακίνησης του συρμού που στην διάρκεια της 27ης Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του OPEN HOUSE, παρέμεινε στο Σταθμό Παπάφη. Ό,τι βλέπετε σε αυτό θα αποτελεί από του χρόνου την ζωντανή καθημερινότητα των χιλιάδων Θεσσαλονικιών που θα μετακινούνται μέσα από τις σήραγγες.

Από τον χειμώνα, το έργο έχει προχωρήσει πολύ μακρύτερα. Τέτοιες διαδρομές πραγματοποιούνται συχνά, σύμφωνα με το πρόγραμμα της αναδόχου κοινοπραξίας και με την ταυτόχρονη παρουσία στις σήραγγες περισσοτέρων συρμών ώστε να δοκιμάζονται όλα τα συστήματα. Και όπως έχω ήδη δείξει, συρμός κινήθηκε (ηλεκτροκίνητα, με χειριστή) και στο μη ενεργοποιημένο τμήμα της βασικής γραμμής δηλαδή από το Σιντριβάνι μέχρι τον ΝΣΣ, με διέλευση και από τον ραγδαία Σταθμό Βενιζέλου.

Αυτό όμως απέχει από το να λέμε πως το μετρό είναι έτοιμο για λειτουργία όπως θα θεωρούσε φυσικό οποιοσδήποτε ανεξοικείωτος με το έργο πολίτης. Από κατασκευαστικής πλευράς, το έργο θα είναι ολοκληρωμένο σίγουρα πριν από το τέλος της χρονιάς και καθώς για την εμπορική λειτουργία του προηγούνται υποχρεωτικά ανεξάρτητες πιστοποιήσεις που εγγυώνται την ασφάλεια του μετρό και την επάρκεια των προσώπων και των διαδικασιών, αυτή τοποθετείται στις αρχές του 2024. Όσο για τον operator των πρώτων δέκα χρόνων λειτουργίας του, σε πολύ σύντομο χρόνο θα έχουμε νέα από τον εν εξελίξει διαγωνισμό ανάδειξής του. Stay tuned.





Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και για να επιστρέψω στην περιγραφή του βίντεο: Στα 3 πρώτα λεπτά, παρακολουθείτε την αναχώρηση από το depot της Πυλαίας, την διέλευση από την ορθογώνιας διατομής σήραγγα κάτω από την προέκταση της Παπαναστασίου, που κατασκευάστηκε με την μέθοδο cut & cover και την άφιξη στον πρώτο σταθμό της Νέας Ελβετίας. Ενάμιση λεπτό αργότερα, αφού πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι, το control room δίνει το σήμα της εκκίνησης μέσα στην μία από τις δύο σήραγγες που κατασκεύασαν τα ΤΒΜ (κοινώς μετροπόντικες). Πρόκειται για τμήμα της γραμμής το οποίο θα είναι ορατό στους καθημερινούς επιβάτες του μετρό. Όλα γίνονται αυτόματα. Το χειριστήριο αποκαλύπτεται μόνο και μόνο για να διαπιστωθεί η ταχύτητα του συρμού και για το πάτημα της κόρνας προς τέρψιν των αναμενόντων θεατών. Ο χειριστής παραμένει αμέτοχος. Η παρουσία του επιβάλλεται από τις διαδικασίες. Το ίδιο και ο συνολικός αριθμός δυνητικών επιβατών στην φάση των δοκιμών.

Στο 05:22 ο συρμός προσπερνάει τον Σταθμό Βούλγαρη, στο 06:08 την διασταύρωση της Καλαμαριάς και αμέσως μετά τον Σταθμό Μαρτίου, στο 06:49 το crossover κάτω από την Δελφών, στο 06:59 τον Σταθμό Αναλήψεως, στο 07:45 τον Σταθμό Φλέμινγκ, στο 08:24 τον Σταθμό Ευκλείδη και στο 09:07 φτάνει στον Σταθμό Παπάφη. Φυσικά, όπως έχει προγραμματιστεί από το control room καθώς κάτι τέτοιο ήταν αχρείαστο, ο συρμός δεν κάνει στάση σε κανέναν σταθμό.

Αν μη τι άλλο, με το βίντεο αυτό αποκτά κανείς μία εντύπωση της εικόνας που θα έχουν οι μπροστινοί επιβάτες του μετρό".

