Εκλογές 2023: Αυγενάκης και Αναγνωστοπούλου στον δρόμο προς την κάλπη (βίντεο)

Οι δύο υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Καλεσμένοι στο κεντεικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης οι Λευτέρης Αυγενάκης, Υπουργός Αθλητισμού και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο Κρήτης και Σία Αναγνωστοπούλου, υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αχαΐας.

Οι δύο υποψήφιοι, διασταύρωσαν τα ξίφη τους και μίλησαν μεταξύ άλλων για το ζήτημα των συνεργασιών μετά τις εκλογές.

Η Σία Αναγνωστοπούλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα άκρως δημοκρατικό το οποίο έχουν εφαρμόσει οι περισσότερες χώρες τηε Ευρώπης και εδώ μπορεί να εφαρμοστεί με μία κυβέρνηση προοδευτικής συμμαχίας, που θα προκύψει μετά τις εκλογές". Τόνισε ακόμη ότι μετά τις εκλογές θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις αυτές με άλλη βάση και πως με το ΠΑΣΟΚ το οποίο σε πολλά μείζονα ζητήματα, έχει κοινούε τόπους, θα πρέπει να μιλήσουν επί προγραμματικών συγκλίσεων.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος τόνισε ότι το να πάμε από κάλπη σε κάλπη "είναι τα απόνερα του πολιτικού συστήματος, που τόσο πολύ πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μας λέει ακριβώς πώς θα γίνει και πώς θα κυβερνήσει και τελικά ποια είναι τα οφέλη της όλης αυτής διαδικασίας". Στη συνέχεια επανέλαβε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι επιδιώκουν μία ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση που έχει δικαιώματα, αλλά έχει και ξεκάθαρες υποχρεώσεις.

