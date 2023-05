Αθλητικά

Στον Παναθηναϊκό το κλειστό μπάσκετ του ΟΑΚΑ

Το ΔΣ του ΟΑΚΑ ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση του κλειστού μπάσκετ στον Παναθηναϊκό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Γκάλης» στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4934/2022.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «έπειτα από μια μακρά περίοδο συζητήσεων με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τη διευθέτηση των επιμέρους ζητημάτων και των λεπτομερειών της Σύμβασης Παραχώρησης, εξασφαλίστηκε πλήρως το δημόσιο συμφέρον, η συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας όλου του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, καθώς και η διασφάλιση των ερασιτεχνικών αθλημάτων, που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται σε χώρους του κλειστού γυμναστηρίου "Νίκος Γκάλης".

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η Παραχώρηση, με την υπογραφή της σχετική Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΚΑ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

