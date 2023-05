Πολιτισμός

ΕΕΣ: Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου με εκδήλωση στο Ζάππειο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου με μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), την Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, διοργανώνοντας μεγάλη εκδήλωση, σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν. Η εκδήλωση του Ε.Ε.Σ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Μαΐου, στις 8 μ.μ., στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. θα γίνει απονομή της Ανώτερης Τιμητικής Διάκρισης του Χρυσού Σταυρού, μετά χρυσού κλάδου Δάφνης, στην κα Μαριάννα Λάτση για το φιλανθρωπικό της έργο. Παράλληλα, θα τιμηθούν Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πολύπλευρη ανθρωπιστική τους προσφορά προς την Ελληνική κοινωνία. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου Μεγάρου θα υπάρχει μεγάλη έκθεση οχημάτων και εξοπλισμού του Ε.Ε.Σ., όπου το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά τους «Ήρωες της διπλανής πόρτας» και να ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο τους.

Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Αρχών και των Δημοσίων Φορέων της χώρας, καθώς και εθελοντές του Ε.Ε.Σ. από όλη την Ελλάδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά.

Σημειώνεται ότι, η ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το έργο του διεθνούς ανθρωπιστικού κινήματος, αποφάσισε τη φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού, το βράδυ της Δευτέρας (8/5), ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου.

