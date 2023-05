Κοινωνία

Βιασμός 14χρονης - Φλώρινα: Συνελήφθη ο δράστης... επτά χρόνια μετά

Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για βιασμό και αποπλάνηση παιδιών.



Ένα 14χρονο κορίτσι είχε βιάσει όταν ήταν 22 χρονών, ένας 29χρονος -σήμερα- αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή από αστυνομικούς της Ασφάλειας στη Φλώρινα, ενώ αναζητούσε τρόπο... να φύγει από τη χώρα. Όμως, κατάφερνε να παραμένει άφαντος επί επτά ολόκληρα χρόνια!

Ο βιασμός είχε γίνει το μακρινό 2016 στην περιοχή του Αιτωλικού, όπου διέμενε τότε ο δράστης και θύμα του ήταν μια 14χρονη ομοεθνής του.

Το 2019, σύμφωνα με το protothema.gr, είχε εκδοθεί σε βάρος του από την ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου ένταλμα σύλληψης για βιασμό και αποπλάνηση παιδιών, όμως τα ίχνη του είχαν χαθεί ως την Παρασκευή, που εντοπίστηκε στη Φλώρινα και διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε το διωκτικό έγγραφο.

Έτσι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας που διέταξε να μεταχθεί στο Μεσολόγγι για να απολογηθεί.

