Κοινωνία

ΕΛΤΑ - Περιστέρι: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι αρχές για την έκρηξη στα ΕΛΤΑ.

Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σημειώθηκε σε κατάστημα των ΕΛΤΑ Περιστερίου, στην οδό Κυκλαμίνων 13, στις 04:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στο ΑΤΜ του καταστήματος, καθώς και στον υαλοπίνακα της εισόδου.

Στο σημείο έσπευσαν οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τους δράστες.

