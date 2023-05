Κόσμος

Νέα Υόρκη: Άστεγος στραγγαλίστηκε στο μετρό από συνεπιβάτη του (σκληρές εικόνες)

Σοκ προκαλεί, η είδηση θανάτου του Αφροαμερικανού Τζόρνταν Νίλι, μιας «μικρής διασημότητας» μέσα στο μετρό, μετά από κεφαλοκλείδωμα συνεπιβάτη του. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το απότροπαιο περιστατικό.

Ο θάνατος ενός άστεγου άνδρα, τον οποίο στραγγάλισε ένας συνεπιβάτης του μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης στις αρχές της εβδομάδας, χαρακτηρίστηκε «ανθρωποκτονία» από τον ιατροδικαστή και οι δικαστικές αρχές ερευνούν την υπόθεση, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν τη σύλληψη του δράστη.

Ο Αφροαμερικανός Τζόρνταν Νίλι, 30 ετών, ήταν μια «μικρή διασημότητα» στην πόλη: ντυνόταν σαν τον Μάικλ Τζάκσον και χόρευε στους δρόμους, μιμούμενος το ίνδαλμά του. Την Δευτέρα, έπειτα από μια λογομαχία με άλλους επιβάτες του μετρό ένας από αυτούς του έκανε κεφαλοκλείδωμα, μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Το συμβάν βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και η προβολή του σόκαρε την πόλη: στο πεντάλεπτο βίντεο διακρίνεται ο Νίλι ξαπλωμένος στο πάτωμα του βαγονιού ενώ ένας άλλος άνδρας –ένας 24χρονος πεζοναύτης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης– είναι ξαπλωμένος πάνω του για να τον εμποδίσει να σηκωθεί και του σφίγγει το πάνω μέρος του σώματός του. Δύο άλλοι άνδρες του κρατούν τα χέρια. Οι άλλοι επιβάτες, όρθιοι πάνω από τους δύο άνδρες, δείχνουν ανήσυχοι.

Ένας μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νίλι μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να φωνάζει στους άλλους επιβάτες, ζητώντας τους κάτι να φάει ή να πιει.

Αστυνομικοί ανέκριναν τον ύποπτο για τον στραγγαλισμό την Δευτέρα και τον άφησαν ελεύθερο. Τα στοιχεία του δεν έχουν γίνει γνωστά. Η εισαγγελία του Μανχάταν ερευνά τα γεγονότα, εξετάζοντας την ιατροδικαστική έκθεση, το βίντεο και φωτογραφίες από την αντιπαράθεση του θύματος με τους επιβάτες. Συγκεντρώνει επίσης καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες και θα εξετάσει τα ιατρικά αρχεία του Νίλι.

Ο Νίλι είχε συλληφθεί δεκάδες φορές στο παρελθόν, κυρίως για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς είπε ότι «σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας» έπαιξαν κάποιο ρόλο στα γεγονότα, όμως δεν θέλησε να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο όσο συνεχίζεται η έρευνα. Πρόσθεσε μόνο ότι ο δήμος εργάζεται για να φροντίσει τους άστεγους και να τους απομακρύνει από τους δρόμους και τους σταθμούς του μετρό.

