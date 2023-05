Πολιτισμός

Η ΝΔ παρέδωσε το πρόγραμμα της σε γραφή Braile στην ΕΣΑμεΑ

Το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε γραφή Braille παρέδωσαν, στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο Γραμματέας Προγράμματος, Χάρης Θεοχάρης και ο Γραμματέας Ατόμων με Αναπηρία, Κώστας Λολίτσας.

Το Πρόγραμμα παρέλαβαν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ, Βασίλης Κουτσιάνος και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, Δημήτρης Σηφάκης.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκαν ζητήματα, όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού ατόμων με αναπηρία, η Κάρτα Αναπηρίας και άλλες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

«Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προώθησε την υλοποίηση ενός οδικού χάρτη, που αλλάζει τον τρόπο, με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία», σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της Απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον ρόλο της ΔΥΠΑ, ως προς την παροχή εξατομικευμένων σχεδίων δράσης.

«Η προσβασιμότητα στις σχολικές μονάδες και, γενικότερα, το Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας, με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή, αποτιμήθηκαν θετικά, όπως επίσης και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των υπηρεσιών του ΚΕΠΑ σε σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», αναφέρεται επίσης στη σχετική ενημέρωση.

Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο Παναγιώτης Μαρκόσταμος, Aντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και η Αντωνία Δήμου, Αναπληρώτρια Γραμματέας Προγράμματος.

