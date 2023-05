Κοινωνία

Ληστής άρπαξε την λεία και έτρεξε να ξεφύγει, αλλά “έπεσε πάνω” σε αστυνομικούς!

Πλούσιο "βιογραφικό" έχει ο άνδρας που συνελήφθη. Τι προέκυψε από την έρευνα για τα τελευταία "κατορθώματα" του σε κοσμηματοπλωεία και άλλα μαγαζιά.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Παρασκευή το μεσημέρι στην Αθήνα, ένας 42χρονος για κλοπή κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Ειδικότερα, ο 42χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να βγαίνει τρέχοντας από κατάστημα ρούχων στην Αθήνα και αφού ακινητοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, το οποίο όπως προέκυψε είχε μόλις αφαιρέσει.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν ακόμα τρεις περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, μεταξύ των οποίων δύο από κοσμηματοπωλεία σε Κολωνάκι και Γλυφάδα.

Ο 42χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος παρόμοιων αδικημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής του δραστηριότητας.

