Κόσμος

Αίγυπτος: Ανατροπή λεωφορείου με πρόσφυγες από το Σουδάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες πρόσφυγες από το Σουδάν έχουν φτάσει στην Αίγυπτο το τελευταίο διάστημα.

(εικόνα αρχείου)

Λεωφορείο με πρόσφυγες από το Σουδάν ανετράπη σε επαρχιακό δρόμο της Μπένι Σουέφ, νότια του Καΐρου, με αποτέλεσμα 38 επιβαίνοντες (δύο Αιγύπτιοι και 36 Σουδανοί) να τραυματιστούν.

Ο Μοχάμεντ Χάνι Γκονάιμ, κυβερνήτης της Μπένι Σουέφ, επισκέφθηκε το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκαν οι τραυματίες και ενημερώθηκε για την κατάστασή τους.

Χιλιάδες Σουδανοί έφθασαν τις προηγούμενες εβδομάδες στην Αίγυπτο, για να γλιτώσουν από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, οι οποίες ξέσπασαν στα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 50.500 πρόσφυγες από το Σουδάν είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην Αίγυπτο μέχρι τις 3 Μαΐου. Το γραφείο υπογραμμίζει πως συνεργάζεται με την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο για την παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστής άρπαξε την λεία και έτρεξε να ξεφύγει, αλλά “έπεσε πάνω” σε αστυνομικούς!

Τουρκία: Πολύνεκρη καραμπόλα και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)