ΕΚΤ: Επιτόκια και πάνω από 5% αν χρειαστεί

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Ολλανδίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Κλάας Κνοτ, δήλωσε ότι η μάχη με τον πληθωρισμό έχει αρχίσει να έχει αποτελέσματα, αλλά «η πολιτική μας λειτουργεί με καθυστέρηση».

Οι αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα, αλλά θα χρειαστούν περισσότερες για να περιοριστεί ο πληθωρισμός, δήλωσε σήμερα Κυριακή ο κεντρικός τραπεζίτης της Ολλανδίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Κλάας Κνοτ.

Το ολλανδικό «γεράκι» της ΕΚΤ δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση της ΕΚΤ την Πέμπτη να επιβραδύνει την ταχύτητα των αυξήσεων των επιτοκίων, στις 25 μονάδες βάσης. Όμως, μιλώντας στην ολλανδική τηλεόραση, είπε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει την αύξηση των επιτοκίων στο 5% από το σημερινό 3,25%, ή και υψηλότερα, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος από ό,τι αναμένει, σύμφωνα με το imerisia.gr.

«Η πολιτική μας λειτουργεί με κάποια καθυστέρηση, οπότε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα από όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας», δήλωσε ο Κνοτ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Buitenhof.

